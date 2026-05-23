Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde minik öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.
Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Trafik Dedektifleri projesi kapsamında, geleceğimizin teminatı olan gençlerin trafik bilincini artırmak amacıyla, Bozüyük Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.
Ekipler ziyaretlerinde Trafikte Davranış Şekilleri, Trafik Kuralları, Trafikte Saygı ve Araç İçerisinde Güvenli Yolculuk konularında minik öğrencileri bilgilendirdi.
Emniyet teşkilatı tarafından yürütülen trafik eğitimleri ile gençlerin hayat boyu güvenliğini desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği öğrenildi.