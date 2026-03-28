Muğla Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Uygulama Anaokulu’nun 3 yaş grubu öğrencileri, acil durum bilinci kazanmak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretle minik öğrencilerin erken yaşta acil durum yönetimi ve yardımlaşma konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.

112'NİN KULLANIM AMACI ANLATILDI

Ziyaret kapsamında öğrencilere, acil durumlarda kullanılan ve hayat kurtaran “112 Tek Numara” sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Uzman ekipler tarafından çocukların yaş grubuna uygun, eğlenceli ve öğretici bir anlatımla gerçekleştirilen sunumlarda; hangi durumlarda yardım istenmesi gerektiği ve 112 hattının doğru kullanımı anlatıldı.

Program boyunca hem eğlenen hem de öğrenen minik öğrenciler, acil çağrı merkezinin çalışma sistemi hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu.

"ACİL DURUM BİLİNCİ KÜÇÜKLERDE KAZANDIRILMALI"

Ziyaret sonrası açıklama yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, acil durum bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Yetkililer, "Erken yaşta öğrenilen doğru ve hayati bilgiler, gelecekte büyük farklar oluşturur. Çocuklarımızın bu yaşta ambulans ve 112 bilinciyle tanışması, toplumsal duyarlılığımız adına çok kıymetli. Bizleri ziyaret ederek enerjileriyle mutlu eden minik öğrencilerimize ve bu anlamlı ziyarete öncülük eden öğretmenlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.