Ziyaret sırasında minik öğrencilere, acil durumlarda saniyelerin ne kadar kıymetli olduğu ve 112’nin hangi durumlarda aranması gerektiği anlatıldı. Eğitimde 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesinin önemi, acil durumlarda panik yapmadan bilgi vermenin hayati rolü, ekiplerin hızlı ulaşabilmesi için doğru bilginin nasıl aktarılacağı konusunda bilgiler verildi.



Miniklerin soruları ve öğrenme azmiyle renklenen ziyarette, teorik bilgilerin yanı sıra farkındalık oluşturacak interaktif paylaşımlar da yapıldı. Ziyaret, öğretmen ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.