Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler karton ruloları keserek ve boyayarak çiçek figürleri oluşturdu.

"Sınırlı alan boyama" etkinliği kapsamında yapılan çalışma sayesinde öğrencilerin dikkatlerini toplaması, el-göz koordinasyonunu geliştirmesi ve ince motor becerilerini güçlendirmesi amaçlandı.

Etkinlik boyunca hem eğlenen hem de öğrenen özel eğitim öğrencilerinin ortaya çıkardığı rengârenk çalışmalar, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından da takdirle karşılandı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.