Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınında oynayan Abdullah Bayrakdar, dengesini kaybedip dereye düştü.

Akıntıya kapılan çocuk, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç ekiplerin yaptığı çalışmaları sonucunda Abdullah'ın dereye düştüğü noktadan yaklaşık 200 metre uzağında, 2 metre derinlikte bulundu.

Sudan çıkarılan Abdullah, ambulans ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilinci kapalı çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Abdullah'ın cansız bedeni, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturması başlattı.

