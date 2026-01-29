Bursa’da seyir halindeki bir belediye minibüsünde bulunan bir vatandaş aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi.

Durumu fark eden diğer yolcular, hemen minibüs şoförüne haber verdi. Şoför, vakit kaybetmeden minibüsün güzergahından çıkarak Bursa Şehir Hastanesi’ne yöneldi.

Minibüsle hastaneye ulaştırılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan olayda şoförün soğukkanlı ve hızlı müdahalesi muhtemel bir faciayı önlerken, yolcular da duyarlılıklarıyla takdir topladı.