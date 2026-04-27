Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; 23 Nisan tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde takip neticesinde durdurulan minibüs içerisinde yapılan aramada Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 14 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Organizatör, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 124 bin TL idari para cezası yazılarak araç trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.