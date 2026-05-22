Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolunda yaşandı. Alaşehir'den Salihli yönüne giden E.G.'nin (23) kullandığı minibüs, aynı yöne giden evli ve 2 çocuk babası Zeki Karasu yönetimindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çiftçi Karasu, yola savruldu. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karasu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Minibüs sürücüsü E.G. ile araçta yolcu olarak bulunan E.D. (23) ve Z.D. (17) de ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.