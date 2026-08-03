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Kaynak: AA / DHA / İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında minibüs ile traktör çarpıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan kazada araçlarda büyük hasar oluşurken, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.Ö. yönetimindeki 03 YB 836 plakalı traktör ile M.D. idaresindeki 03 ABH 048 plakalı minibüs çarpıştı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile birlikte A.D., İ.D., E.D. ve H.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.