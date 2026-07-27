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Kaynak: AA / DHA / İHA

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Hekimhan-Kuluncak Kavşağı'nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Adem Nacar (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Lütfü P. yönetimindeki minibüs ile Adem Nacar'ın kullandığı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Lütfü P. hafif yaralanırken, ağır yaralanan Adem Nacar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki Adem Nacar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.