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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da minibüs durağında çıkan ve durak başkanı Osman Bulaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, kent merkezi Dörtyol Mahallesi'nde bulunan Uydukent minibüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durağa gelen bir grup ile durak başkanı Osman Bulaş arasında yetki belgesiz şoför çalıştırıldığı iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.B.'nin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanan Osman Bulaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında İ.Ç.'nin de N.K. tarafından bıçakla yaralandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.