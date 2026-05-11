23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında planlanan ancak daha sonra ertelenen organizasyon, Namık Kemal Stadyumu’nda sporseverleri bir araya getirdi. Tekirdağ’ın 10 ilçesinden gelen 28 kulüp, 102 takım ve toplam bin 20 sporcunun mücadele ettiği şenlikte, tüm sporcular ve kulüpler madalyalarla ödüllendirildi.

Genç sporculara destek mesajı

Etkinlik alanını ziyaret ederek antrenörler ve sporcularla buluşan Candan Yüceer, çocukların ve gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekti. Yüceer, Tekirdağ’da sporun yaygınlaşması için çalışmaların süreceğini belirterek, genç yeteneklerin her zaman destekleneceğini ifade etti.

Başarılı takımlara ödül

Şenlik kapsamında Türkiye şampiyonu olmayı başaran Çorlu Şahinler Ortaokulu Kız Voleybol Takımı ile Türkiye üçüncülüğü elde eden Kapaklı Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu Erkek Voleybol Takımı da unutulmadı. Takımların madalyaları, Candan Yüceer ve Ahmet Üzgün tarafından verildi.

Gün boyunca devam eden organizasyonda yüz boyama etkinlikleri, çocuk oyun alanları, animasyon ve palyaço gösterileri, müzik dinletileri ile çeşitli ikramlar katılımcılara renkli anlar yaşattı.

Mini Voleybol Şenliği, sporcuların ve kulüplerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.