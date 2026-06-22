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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik merkez Atatürk İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri gerçekleştirilen gezi kapsamında doğayla iç içe keyifli ve öğretici anlar yaşadı.

Bilecik’te Atatürk İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri, Şeyh Edebali Türbesi’ne gerçekleştirdikleri gezi kapsamında tarihî ve kültürel değerlerimizi yakından tanıma fırsatı bulurken, doğayla iç içe keyifli ve öğretici anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile bir araya gelen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek “Geçmişten geleceğe uzanan değerlerimizi yerinde öğrenen öğrencilerimizin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyor; bu güzel etkinlikte emeği geçen yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.