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Kaynak: DHA

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği ile Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Mini Minikler Futbol Turnuvası, Karaçayır Spor Tesisleri’nde başladı.

Turnuvaya 26 takım ve 250’den fazla minik futbolcu katılıyor. Organizasyonda 2016-2017 doğumlu sporcuların yer aldığı kategoride 15 takım, 2018-2019 doğumlu miniklerin yer aldığı kategoride ise 11 takım mücadele edecek.

FİNAL 18 TEMMUZ’DA

İki hafta sürecek turnuvada minik futbolcular hem yeteneklerini sergileyecek hem de centilmence rekabet edecek. Organizasyon, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak final maçlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

TURNUVANIN TEK KIZ FUTBOLCUSU

Dörtdivan Spor forması giyen 8 yaşındaki Elif Su Güven, turnuvanın tek kız futbolcusu olarak sahaya çıktı. Erkek rakipleriyle aynı sahayı paylaşan Elif Su, ortaya koyduğu mücadele ve özgüveniyle tribünlerden alkış aldı.

ANNESİ GURUR DUYUYOR

Elif Su’nun annesi Özlem Güven, kızının futbolu çok sevdiğini ve ağabeyini örnek aldığını belirterek, “Bütün erkek çocuklarının içinde tek kız ama özgüvenli oynuyor. Tek kız çocuk ve çok gurur duyuyorum” dedi.