Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy’deki Salı Pazarı’nda (bit pazarı) arkadaşlarıyla alışveriş yaparken sebepsiz bir bıçaklı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaklaşık 17 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olay, Türkiye’de geniş yankı uyandırmış ve özellikle çocuklara yönelik şiddet konusunda ciddi tartışmalara yol açmıştı.

OLAY YERİNDE ANMA TÖRENİ

23 Ocak 2026 Cuma günü, Kadıköy Salıpazarı’nın yanındaki parkta düzenlenen “Adalet ve Vicdan Buluşması”nda anne Yasemin Minguzzi ile baba Andre Minguzzi de yer aldı. Törene çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum temsilcisi de katılarak aileye destek verdi.

Dikkat çeken isimlerden biri tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu oldu. İmamoğlu, törene katılarak Yasemin Minguzzi’ye sarıldı ve dayanışma mesajı verdi.

DAVA SÜRECİ

Dava kapsamında iki tutuklu sanık (B.B. ve U.B.), “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan indirimsiz olarak 24’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer iki sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti.

22 Ocak 2026’da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (İstinaf), yerel mahkemenin verdiği 24’er yıllık cezaları hukuka uygun bularak onadı. Beraat kararları da yerinde görüldü. Ailenin ve bazı kamu kurumlarının yaptığı itirazlar reddedildi. Dosya şu anda Yargıtay incelemesinde; nihai karar orada verilecek.

Video: Emrullah Erdinc