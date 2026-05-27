Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, Kurban Bayramı’nın ilk gününde çocuklarının mezarı başındaydı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ve aile yakınları mezarlığı ziyaret ederek dua etti. Acılı baba Andrea Minguzzi’nin oğlunun mezarını çiçeklerle süslediği görüldü.

“Ahmet çok iyi bir çocuktu”

Mezar ziyareti sonrası konuşan Andrea Minguzzi, oğlunu özlediklerini belirterek duygusal ifadeler kullandı.

Andrea Minguzzi, “Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Ahmet çok iyi bir çocuktu. Herkesi korurdu. Kimse bunu hak etmiyordu. Ahmet de hak etmiyordu. Çok üzülüyorum. Bizim kalbimizde. Onun için durmayacağız” dedi.

Bayramda duygusal anlar yaşandı

Ailenin mezar başında uzun süre dua ettiği görülürken, bayramın ilk gününde yaşanan ziyaret duygusal anlara sahne oldu.