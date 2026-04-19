Tiran’ın ev sahipliğinde 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest kategorilerinde toplam 30 milli sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada ilk madalyalar grekoromen stilde dağıtılacak. Karşılaşmalar grekoromen kategoride 20-22, kadınlarda 22-24 ve serbest stilde 24-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Turnuvanın açılış gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Bu sıkletlerin repesaj ve madalya karşılaşmaları ise 21 Nisan’da yapılacak.

Türkiye adına 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Doğan Kaya ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.

Rıza Kayaalp’in finale yükselmesi halinde, ikinci gün rekor için mücadele etmesi bekleniyor. Deneyimli sporcu, 13. kez Avrupa şampiyonu olması durumunda Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekoru tek başına eline geçirecek.

Geçen yıl Türkiye’ye tek altın madalyayı kazandıran Kerem Kamal ise unvanını korumak için mücadele verecek.

Milli takım, Taha Akgül’ün federasyon başkanlığı sürecindeki ilk Avrupa Şampiyonası’ndan 14 madalya ve 3 kupayla ayrılmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 2025’te Bratislava’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya elde etmişti. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinci, serbest stilde ise üçüncü sırayı almıştı.



MİLLİ TAKIM KADROSU

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

GREKOROMEN:

55 kilo: Ömer Halis Recep

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Yüksel Sarıçiçek

87 kilo: Doğan Kaya

97 kilo: Abdülkadir Çebi

130 kilo: Rıza Kayaalp

KADINLAR:

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Sevim Akbaş

65 kilo: Beyza Nur Akkuş

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Elmira Yasin

ERKEKLER SERBEST STİL:

57 kilo: Yusuf Demir

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Ahmet Duman

70 kilo: Remzi Temur

74 kilo: Ömer Faruk Çayır

79 kilo: Okan Tahtacı

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Fatih Altunbaş

97 kilo: Rıfat Eren Gıdak

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl​​​​​​​