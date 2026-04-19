Tiran’ın ev sahipliğinde 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest kategorilerinde toplam 30 milli sporcu mücadele edecek.
Şampiyonada ilk madalyalar grekoromen stilde dağıtılacak. Karşılaşmalar grekoromen kategoride 20-22, kadınlarda 22-24 ve serbest stilde 24-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Turnuvanın açılış gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Bu sıkletlerin repesaj ve madalya karşılaşmaları ise 21 Nisan’da yapılacak.
Türkiye adına 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Doğan Kaya ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.
Rıza Kayaalp’in finale yükselmesi halinde, ikinci gün rekor için mücadele etmesi bekleniyor. Deneyimli sporcu, 13. kez Avrupa şampiyonu olması durumunda Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekoru tek başına eline geçirecek.
Geçen yıl Türkiye’ye tek altın madalyayı kazandıran Kerem Kamal ise unvanını korumak için mücadele verecek.
Milli takım, Taha Akgül’ün federasyon başkanlığı sürecindeki ilk Avrupa Şampiyonası’ndan 14 madalya ve 3 kupayla ayrılmıştı.
Ay-yıldızlı ekip, 2025’te Bratislava’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya elde etmişti. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinci, serbest stilde ise üçüncü sırayı almıştı.
MİLLİ TAKIM KADROSU
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
GREKOROMEN:
55 kilo: Ömer Halis Recep
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Ahmet Yılmaz
82 kilo: Yüksel Sarıçiçek
87 kilo: Doğan Kaya
97 kilo: Abdülkadir Çebi
130 kilo: Rıza Kayaalp
KADINLAR:
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu
59 kilo: Bediha Gün
62 kilo: Sevim Akbaş
65 kilo: Beyza Nur Akkuş
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Elmira Yasin
ERKEKLER SERBEST STİL:
57 kilo: Yusuf Demir
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Ahmet Duman
70 kilo: Remzi Temur
74 kilo: Ömer Faruk Çayır
79 kilo: Okan Tahtacı
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Fatih Altunbaş
97 kilo: Rıfat Eren Gıdak
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl