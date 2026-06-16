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Dünya Kupası mücadelesi için Los Angeles'ta bulunan İran milli takımı, Yeni Zelanda karşılaşmasının ardından hafızalardan silinmeyecek bir paylaşıma imza attı. İran, yayımladığı özel bir kliple, ABD saldırısında Minab’da hayatını kaybeden 168 çocuğu andı.

Savaşın, diplomatik krizlerin ve insani trajedilerin gölgesinde yeşil sahaya çıkan futbolcular, bu duygusal kliple yaşanan acılara dikkat çekerek galibiyet ve puan mücadelesinin ötesinde insani bir duruş sergiledi. Sosyal medyada hızla yayılan video, turnuvanın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

İşte o video;

ATEŞKESİN GÖLGESİNDE SİYASİ GERİLİM VE İKİ FARKLI TRİBÜN

Bu anlamlı anma klibi, saha içinde ve dışında yaşanan büyük bir siyasi gerilimin hemen ardından geldi. ABD ile İran arasında ateşkes anlaşmasının duyurulmasından saatler sonra oynanan maç öncesinde, stadyum çevresi protestolara sahne oldu.

İsrail ve ABD bayrakları taşıyan rejim karşıtı muhalifler, “Anlaşma Yok” pankartları açarak “Mollaların takımı benim takımım değil” sloganları attı. Devrim öncesi döneme ait Aslan ve Güneş sembollü bayraklar stat çevresinde ve FIFA yasaklarına rağmen tribünlerde yer buldu.

Buna karşın, stadyumun içindeki binlerce taraftar milli marş sırasında takımlarına çok güçlü bir destek vererek tribünlerde tam bir tezat oluşturdu.

ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN PES ETMEDİLER

İran milli takımı, bu turnuvaya sadece siyasi krizlerin değil, bürokratik engellerin de gölgesinde başladı. Bazı takım görevlilerine ABD vizesi verilmemesi nedeniyle Arizona kampını iptal etmek zorunda kalan İran, Meksika’nın Tijuana kentine yerleşti ve ABD’deki maçlarına sınırın öte yakasından seyahat ederek gelebildi.

Sahada ise turnuvanın en tempolu maçlarından biri oynandı:

Yeni Zelanda, Chris Wood’un asistleri ve Elijah Just’ın golleriyle iki kez öne geçti.

İran, 32. dakikada Ramin Rezaeian ile ilk eşitliği sağladı. Mehdi Taremi'nin bir şutu direkten dönerken, bir golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İkinci yarıda yeniden geriye düşen İran, Rezaeian’ın ortasında Mohammed Mohebbi’nin kafa golüyle skoru 2-2’ye getirdi ve pes etmeyerek 1 puanı kurtardı.

G GRUBUNDA DENGELER EŞİT

İran ve Yeni Zelanda'nın 2-2'lik beraberliğinin yanı sıra, grubun diğer maçında Belçika ile Mısır da 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla birlikte G Grubu'ndaki tüm takımlar ilk haftayı birer puanla ve tamamen eşit bir konumda tamamlamış oldu.