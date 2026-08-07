Mimaride sınır tanımayan çözüm: Yükseklik korkusu olanlar yaklaşmasın: Yaşam başladı: Yer: Karadeniz

Görenler evimizi çok beğeniyor; misafirler gelip bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Evin altından yol geçtiği ve iş makinelerinin geçişine izin vermek gerektiği için mecbur yüksek yapmak zorunda kaldık. Normal bir eve göre çok daha yüksek, havalı ve güzel bir evimiz oldu" diye konuştu.