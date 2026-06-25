Kaynak: İHA

Muharrem ayının 10’uncu gününe denk gelen Aşure Günü dolayısıyla, Mimar Sinan’ın vasiyeti kapsamında Süleymaniye Camii’nde aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Mimar Sinan'ın kabrinin yanı başında bölgede yaşayan insanlara adına aşure dağıtımı yapılıyor. Bu vesileyle hem bu vasiyet yerine getiriyor hem de Mimar Sinan'ı anmış oluyoruz. Aşure günü bizim geleneğimizde tarih boyunca hem birçok güzelliklerin, tarihi olayların hem de birçok acıların yaşandığı bir tarihtir.

Acı açısından da en önemli şey Peygamberimizin (S.A.V) mübarek torunu Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gündür. Bu vesileyle, bugünler vesilesiyle hem mutlulukları anmak hem de bu acı günleri tekrar İslam ümmeti olarak hatırlamak, bir daha bu günleri yaşamamak adına da bu bilinci, şuuru oluşturmak istiyoruz. Tekrar vakfınıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.