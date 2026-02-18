Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eseri’ yeniden doğuyor: Selimiye’de orijinal halılar geri döndü

SELİMİYE CAMİİ TARİHÇESİ

Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin zirve eserlerinden biri olarak kabul edilir ve Edirne'nin sembolü haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul’dan önceki başkenti Edirne’de yer alan cami, Mimar Sinan’ın 80’li yaşlarında tasarlayıp inşa ettiği ve kendi ifadesiyle “ustalık eserim” diye nitelediği başyapıttır.

Yapımına II. Selim’in emriyle 1568 yılında (bazı kaynaklarda 1569) başlanmıştır. İnşaat, binlerce işçinin yoğun emeğiyle yaklaşık 7 yıl sürmüş ve 1575 yılında (bazı kayıtlara göre 1574’te tamamlanıp, II. Selim’in vefatından sonra 14 Mart 1575’te resmen ibadete açılmıştır) bitirilmiştir. Caminin yapıldığı alan, eskiden Sarıbayır veya Kavak Meydanı olarak bilinen, Yıldırım Bayezid dönemine uzanan eski bir saray bölgesiydi.