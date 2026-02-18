Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Kasım’ında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı.
Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eseri’ yeniden doğuyor: Selimiye’de orijinal halılar geri döndü
Selimiye Camii’ne, orijinaline son derece sadık kalınarak dokunan özel halılar serildi.
Ramazan ayının ilk teravih namazıyla ibadete açılacak camide son rötuşlar devam ediyor.
Bilim kurulu denetiminde yürütülen çalışmalarda caminin her bölümü büyük titizlikle elden geçirildi.
Ana kubbede güçlendirme yapılırken kurşun kaplamalar yenilendi. Sonradan yapılan çimentolu müdahaleler tamamen kaldırıldı. Cam ve ahşap pencere doğramaları baştan yapıldı, özgün ahşap kepenk ile kapılardaki çürüme ve malzeme kayıpları giderildi.
İç mekândaki 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam ya da pleksiglasla değiştirilen kısımlar, paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dipli cam sistemiyle aslına uygun biçimde yeniden üretildi. Beyaz çimentolu dışlıklar suya dayanıklı özel harç ve paslanmaz teçhizatla değiştirildi. Dört minarede güçlendirme ve bakım işlemleri bitti. Ana mekân ile revaklı avlu kubbelerindeki kalem işi ve alçı süslemeler de onarıldı.
Restorasyonun önemli kısmı tamamlanırken hazire alanındaki çalışmalar sürüyor. Çini temizliği ile çevre düzenlemesi ise son safhalarda.
Halıya gösterilen ekstra özen
Caminin İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki orijinal halısı örnek alınarak Manisa Demirci’de yeni halılar dokundu.
Anadolu el dokuması seccade motiflerinden ilhamla hazırlanan orijinal halısına bağlı kalınarak caminin yaklaşık 3 bin metrekarelik alanı için halı üretildi.
Ön seki kısmında seccade düzeni uygulanırken ana harimde orijinal desen, ton sür ton tekniğiyle Edirne’nin uluslararası üne sahip rengi “Edirne kırmızısı” kullanılarak dokundu.
Halıyı üreten Kalida Halı Firması sahibi Mustafa Özkul yaptığı açıklamada, Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Selimiye için özel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.
Halının yüzde 100 yerli yünden üretildiğini belirten Özkul, metrekarede 729 bin ilmek sıklığında dokuma yaptıklarını söyledi.
Orijinalliği korumaya büyük özen gösterdiklerini vurgulayan Özkul, "Halımızın kalınlığı farklılık gösterebilir ancak metrekaredeki ilmek sayısı, müzede bulunan orijinal halıyla aynı oran ve özellikte." dedi.
SELİMİYE CAMİİ TARİHÇESİ
Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin zirve eserlerinden biri olarak kabul edilir ve Edirne'nin sembolü haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul’dan önceki başkenti Edirne’de yer alan cami, Mimar Sinan’ın 80’li yaşlarında tasarlayıp inşa ettiği ve kendi ifadesiyle “ustalık eserim” diye nitelediği başyapıttır.
Yapımına II. Selim’in emriyle 1568 yılında (bazı kaynaklarda 1569) başlanmıştır. İnşaat, binlerce işçinin yoğun emeğiyle yaklaşık 7 yıl sürmüş ve 1575 yılında (bazı kayıtlara göre 1574’te tamamlanıp, II. Selim’in vefatından sonra 14 Mart 1575’te resmen ibadete açılmıştır) bitirilmiştir. Caminin yapıldığı alan, eskiden Sarıbayır veya Kavak Meydanı olarak bilinen, Yıldırım Bayezid dönemine uzanan eski bir saray bölgesiydi.
Mimar Sinan, bu eseriyle Osmanlı mimarisinin ulaştığı en yüksek seviyeyi temsil etmiştir. Caminin muhteşem merkezi kubbesi (31,30 m çapında, 43,28 m yükseklikte), Ayasofya’dan daha geniş bir mekânı kaplayan tasarımı, sekiz fil ayağına oturan kasnağı ve dört zarif minaresi (her biri 70,89 m yüksekliğinde, üç şerefeli) ile dikkat çeker. Külliye kapsamında medreseler, arasta (kapalı çarşı), kütüphane ve diğer yapılar da yer alır; arastanın bir kısmı Sinan’dan sonra III. Murad döneminde Mimar Davud Ağa tarafından tamamlanmıştır.
Selimiye, simetrik planı, iç mekândaki olağanüstü aydınlatması, İznik çinileri, kalem işleri ve mermer işçiliğiyle dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından biridir. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınarak uluslararası tanınırlığını pekiştirmiştir.Edirne’nin her noktasından görülebilen bu muhteşem yapı, Osmanlı’nın gücünü ve estetik anlayışını yansıtan eşsiz bir mirastır.
Günümüzde de restorasyon çalışmalarıyla korunmakta ve ziyaretçilerini büyülemeye devam etmektedir.