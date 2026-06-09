Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Şenşar Mimarlık firma sahibi ve Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Dilara Şenşar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Mimarlık ve Sanatsal Projeler Komitesi Üyeliğine seçildi.

Mimar Dilara Şenşar Komite Üyeliğine seçilmesi dolayısıyla Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarete Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı N. Filiz Eğilmez ve Proje Uzmanı Aslı Onur eşlik etti.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün nazik ziyaretinden dolayı Mimar Dilara Şenşar’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.