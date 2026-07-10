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Kaynak: DHA

Gerede ilçesindeki bir şantiyede meydana geldi. Bir inşaat şantiyesinde bulunan 2 sirkülasyon pompası, pompalara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ile 3 yağmur suyu hidroforunun çalındığını fark eden inşaat yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şantiyedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, tanık ifadelerine başvuran ekipler, şüphelinin C.Y.Y. olduğunu belirledi.

Yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki malzemeleri satmaya çalıştığı sırada Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan C.Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.