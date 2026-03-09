Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Milyonluk Türk devi borç batağına dayanamayarak iflas etti: Bölgeyi ayağa kaldırıyordu…

Milyonluk Türk devi borç batağına dayanamayarak iflas etti: Bölgeyi ayağa kaldırıyordu…

20 milyon TL sermaye ile kurulan ve perakende sektöründe faaliyet gösteren perakende devi SZR Mağazacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
2018 yılında 20 milyon TL sermaye ile kurulan ve perakende sektöründe faaliyet gösteren SZR Mağazacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkemeden beklenen karar çıktı.

Bir süredir konkordato süreciyle ayakta kalmaya çalışan dev şirket için mahkeme, "borca batıklık" tespiti yaparak iflas kararı verdi.

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı SZR Mağazacılık tarafından açılan konkordato davasında kritik viraj dönüldü. 4 Mart 2026 tarihinde yapılan duruşmada mahkeme heyeti, sunulan iyileştirme projelerini ve mali tabloları yetersiz bularak kesin mühlet talebini reddetti.

Mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda (borca batık) olduğuna hükmederek, 04/03/2026 günü saat 14:08 itibarıyla iflasın açılmasına karar verdi.

Bu kararla birlikte, daha önce şirket üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla konulan tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiser heyetinin görevine son verildi.

İflas kararının ardından şirketin varlıklarının satışı ve alacaklıların ödemelerinin yapılması için "adi tasfiye" usulüne geçildi. Kararda, alacaklıların ve ilgili tarafların iki hafta içinde İstinaf yoluna başvurma haklarının saklı olduğu hatırlatıldı.

Ticaret sicil kayıtlarına göre 1 Ekim 2018’de kurulan şirket, kısa sürede mağazacılık ve inşaat alanında önemli bir oyuncu haline gelmişti. Ancak küresel ekonomik dalgalanmalar ve sektörel daralmalar sonucunda girilen darboğaz, 8 yıllık serüvenin iflasla noktalanmasına neden oldu.

