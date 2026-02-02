İBB soruşturmasına dahil edilen ve Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen jetin sahibi AKP’li Veysel Demirci, bu kez aldığı ihale ile gündemde. Erdoğan’ın, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabıyla poz veren AKP milletvekili adayı Demirci ile kardeşi Murat Demirci’nin şirketleri, Şehitkamil Belediyesi’nin 518 milyon 518 bin 518 TL'lik Adrena Park ihalesini kazandı.

TAKİPSİZLİK ÇIKMIŞTI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, ihaleye çıkan belediye CHP’den AKP’ye geçen Umut Yılmaz’ın başkanlık yaptığı Gaziantep Şehitkamil Belediyesi oldu.

Yılmaz hakkında “İhaleye fesat” soruşturması açılmış, AKP’ye geçince takipsizlik verilmişti. İktidara yakın medyanın “İmamoğlu’nun jeti’ diye haber yaptığı uçağın sahibinin Veysel Demirci olduğu ortaya çıkmıştı. Demirci'den gelen “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim. Ona uçak tahsis etmedim, kiraya vermedim, ben koyu Reisçiyim’’ açıklaması dikkat çekmişti.

Demirci, Gençlik Spor Bakanlığı’nın Aydın’daki sporcu eğitim merkezi ihalesini de 1 milyar 5 milyon liraya almıştı. Konya’daki millet bahçesi ihalesi de Demirci’ye verilmiş, açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Veysel Demirci 2015 yılında Elazığ'dan AKP Milletvekili aday adayı olmuş ama seçilememişti.