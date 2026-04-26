Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile sahaya çıkacak.

Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması, Süper Lig tarihinin en yüksek maliyetli maçı olarak kayıtlara geçecek.

600 MİLYON EUROYA YAKLAŞIYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon euro seviyesine ulaşıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin değeri 345 milyon euro civarında bulunurken sarı-lacivertlilerin değeri ise 248 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

OSIMHEN ZİRVEDE YER ALIYOR

Galatasaray’ın en yüksek piyasa değerine sahip oyuncuları incelendiğinde Victor Osimhen, 75 milyon euro ile listenin başında yer alıyor.

Onun ardından 26 milyon euroyla Barış Alper Yılmaz geliyor.

Noa Lang ile Wilfried Singo 25 milyon, Leroy Sane ve Gabriel Sara ise 22 milyon euro değerinde.

FENERBAHÇE’DE İLK SIRA GUENDOUZI’NİN

Fenerbahçe kadrosunda ise Matteo Guendouzi 28 milyon euroyla en değerli isim olarak öne çıkıyor.

Matteo Guendouzi’nin ardından Kerem Aktürkoğlu 22 milyon euro ile sıralanıyor.

Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif ise 18’er milyon euro seviyesinde bulunuyor.