İSTANBUL POLİSİNDEN NOKTA OPERASYON: "CHANGE" ŞEBEKESİNE 3 İLDE DARBE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz bir çalışma sonucunda, otomobil dünyasının en büyük dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan "change" çetesini yakaladı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Samsun ve Antalya’da eş zamanlı düğmeye basıldı.

YÖNTEM: AĞIR HASARLI ARAÇLARIN "KİMLİĞİNİ" ÇALMAK

Soruşturma kapsamında şebekenin çalışma prensibi de deşifre edildi. Şüphelilerin; trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alan, artık 'pert' sayılan araçları çok düşük fiyatlara satın aldıkları belirlendi. Daha sonra bu araçlarla renk ve model bazında ikiz olan otomobilleri çalan şebeke, ağır hasarlı aracın motor ve şasi numaralarını çalıntı araca aktararak "kimlik değişimi" yaptı.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Sahte belgelerle sanki ağır hasarlı araç tamir edilmiş gibi gösterilerek piyasaya sürülen 28 otomobil üzerinden milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Ele geçirilen araçlar, incelemelerin ardından İstanbul Havalimanı’ndaki yediemin otoparkına çekilerek yan yana dizildi.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevkleri gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı’nda sergilenen araçların ise yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından gerçek sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.