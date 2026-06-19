Milyonluk Amerikan ikonları Türkiye’de: Fiyatını gören gözlerine inanamadı

Markanın pick-up modeli "Sierra Denali" ise gelişmiş yükleme çözümleri, çok fonksiyonlu bagaj kapağı ve güçlü motor seçenekleriyle lüks, dayanıklılık ve işlevselliği bir arada sunuyor.

TUROTO, premium otomobillere talebin yüksek olduğu şehirleri kapsayan ilk faz çalışmaları doğrultusunda güçlü bir satış ve satış sonrası hizmet ağı kurdu.