TUROTO, General Motors Europe ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması doğrultusunda resmi General Motors Specialty Vehicles (GMSV) distribütörlük faaliyetlerini başlattı. İstanbul'da düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle duyurulan iş birliği kapsamında, General Motors'un dünyaca ünlü ikonik ürün gamı Türkiye’ye getiriliyor.
Milyonluk Amerikan ikonları Türkiye’de: Fiyatını gören gözlerine inanamadı
TUROTO, General Motors Europe iş birliğiyle üstlendiği GMSV distribütörlüğünü İstanbul’daki lansmanla duyurdu. Türkiye pazarında resmi distribütör güvencesiyle satışa sunulan lüks Amerikan SUV ve pick-up modellerinin merakla beklenen fiyat listesi de açıklandı.Kaynak: Diğer
Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının Türkiye’deki resmi distribütörlüğünü üstlenen TUROTO; uzman kadrosu, yetkili satış ve servis ağı, güçlü teknik altyapısı, orijinal yedek parça desteği ve müşteri memnuniyeti odaklı uzun vadeli stratejisiyle hizmet verecek. Bu kapsamda Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban, Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra modelleri distribütör güvencesiyle müşterilere sunulacak.
Lansmanla birlikte lüks Amerikan modellerinin resmi Türkiye satış fiyatları şu şekilde açıklandı:
Cadillac Escalade Sport Platinium: 37.500.000 TL
Cadillac Escalade ESV Sport Platinium: 40.000.000 TL
Cadillac Escalade V Series: 47.500.000 TL
Chevrolet Tahoe RST: 19.900.000 TL
Chevrolet Tahoe High Country: 23.000.000 TL
Chevrolet Suburban High Country: 25.500.000 TL
GMC Yukon Denali: 28.000.000 TL
GMC Sierra Denali: 11.500.000 TL
Gücünü 6.2 litrelik V8 motordan alan Escalade serisi; premium deri işçiliği, ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli ön koltukları, boydan boya dijital ekran teknolojisi ve gelişmiş ses sistemiyle öne çıkıyor. Serinin en üst basamağında yer alan Escalade V-Series; süperşarjlı V8 motoru, performansa yönelik süspansiyon sistemi ve geliştirilmiş fren teknolojisiyle lüks SUV segmentinde yüksek performans vadediyor.
Araçta opsiyonel olarak sunulan "Executive Second-Row Seating" paketi, arka kabini bir VIP limuzin veya özel jet konforuna dönüştürüyor. Bu donanımda; bağımsız arka yolcu kontrol sistemi, 14 yönlü ayarlanabilir koltuklar, ısıtma, havalandırma, bel desteği, masaj fonksiyonu, premium ses sistemi ve katlanabilir çok amaçlı masalar bulunuyor.
Geniş iç hacmi, güçlü yapısı ve fonksiyonelliğiyle Amerikan SUV kültürünü Türkiye’ye taşıyan Chevrolet Suburban ve Tahoe modelleri, özellikle geniş ailelere ve premium SUV kullanıcılarına hitap ediyor. Modellerin "High Country" donanım seviyesinde; premium deri koltuklar, panoramik cam tavan, gelişmiş multimedya sistemleri, renkli Head-Up Display ve adaptif süspansiyon teknolojisine yer veriliyor.
"Tahoe RST" versiyonu ise sportif dış tasarım detayları, siyah renkli unsurlar ve özel iç mekân dokunuşlarıyla daha dinamik bir karakter sergiliyor. GMC’nin lüks felsefesini temsil eden Denali serisi; güçlü duruşu, özgün ön tasarımı, kaliteli iç mekânı ve ileri sürüş teknolojileriyle dikkat çekiyor. "Yukon Denali", geniş yaşam alanı, konforlu sürüşü, çevre görüş sistemleri ve zengin donanımıyla tam boy lüks SUV segmentinde güçlü bir alternatif oluşturuyor.
Markanın pick-up modeli "Sierra Denali" ise gelişmiş yükleme çözümleri, çok fonksiyonlu bagaj kapağı ve güçlü motor seçenekleriyle lüks, dayanıklılık ve işlevselliği bir arada sunuyor.
TUROTO, premium otomobillere talebin yüksek olduğu şehirleri kapsayan ilk faz çalışmaları doğrultusunda güçlü bir satış ve satış sonrası hizmet ağı kurdu.
Belirlenmiş yapılandırma çerçevesinde; İstanbul’da satış ve satış sonrası hizmetler Sofa Mobility tarafından yürütülecek. Ankara’da satış ve satış sonrası operasyonlarını ADL Otomotiv üstlenirken, araç satış faaliyetlerini Onay Otomotiv gerçekleştirecek. İzmir ve Konya illerinde ise satış ve satış sonrası tüm hizmetler AKF Auto tarafından tüketiciye ulaştırılacak.