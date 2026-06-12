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Sosyal medya fenomeni Yasmin Alvan hakkında hazırlanan iddianamede çeşitli suçlamalara yer verildi. Savcılığın değerlendirmesi sonrası açılan dava, kamuoyunda ve sosyal medya kullanıcıları arasında dikkat çekti.

Cumhuriyet'in haberine göre, davanın detayları ve yöneltilen suçlamalar kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞAN PAYLAŞIMLARIYLA TANINIYOR

TikTok başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında "#BigYasmin" kullanıcı adıyla içerik üreten Yasmin Alvan, paylaşımlarıyla milyonlarca görüntülenme elde etmişti.

Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen, özellikle sosyal medya videolarıyla sık sık gündeme geliyordu.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Açılan dava kapsamında Yasmin Alvan'ın hapis cezası istemiyle yargılanacağı öğrenildi. Yargı sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, davaya ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Savcılığın yönelttiği suçlamalar ve mahkemenin vereceği karar, sosyal medya dünyasında da merak konusu olmaya devam ediyor.