Milyonların kullandığı havalimanı 11 hafta boyunca kapalı kalacak: Tüm uçuşlar iptal

Daily Express'in haberine göre, yaklaşık 2 milyon yolcuyu etkilemesi beklenen karar özellikle Ryanair ve Wizz Air yolcularını yakından ilgilendiriyor.

Havalimanının, 15 Ağustos-31 Ekim 2028 tarihleri arasında yaklaşık 50 milyon euroluk altyapı modernizasyonu kapsamında hizmet vermeyeceği açıklandı. Bu süreçte tüm uçuşlar durdurulacak.