Milyonların kullandığı havalimanı 11 hafta boyunca kapalı kalacak: Tüm uçuşlar iptal

11 hafta boyunca hizmet vermeyecek
Avrupa'nın en yoğun düşük maliyetli havalimanlarından biri olan Belçika'daki Brüksel Güney Charleroi Havalimanı, kapsamlı pist yenileme çalışmaları nedeniyle 2028 yılında 11 hafta boyunca tamamen kapalı olacak.
11 hafta boyunca hizmet vermeyecek
Avrupa'nın en yoğun düşük maliyetli havalimanlarından biri olan Belçika'daki Brüksel Güney Charleroi Havalimanı, kapsamlı pist yenileme çalışmaları nedeniyle 2028 yılında 11 hafta boyunca tamamen kapalı olacak.
Daily Express'in haberine göre, yaklaşık 2 milyon yolcuyu etkilemesi beklenen karar özellikle Ryanair ve Wizz Air yolcularını yakından ilgilendiriyor.
Havalimanının, 15 Ağustos-31 Ekim 2028 tarihleri arasında yaklaşık 50 milyon euroluk altyapı modernizasyonu kapsamında hizmet vermeyeceği açıklandı. Bu süreçte tüm uçuşlar durdurulacak.
Ana pist tamamen yenilenecek
Yetkililer, yatırımın havalimanının gelecekte güvenli şekilde faaliyet göstermesi için zorunlu olduğunu belirtti.
Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin 200 metre uzunluğundaki ana pist tamamen yeniden inşa edilecek. Ayrıca havalimanındaki diğer kritik altyapı unsurları da modernize edilecek.
Charleroi Havalimanı'nın yalnızca tek aktif piste sahip olması nedeniyle çalışmalar sırasında tüm uçuş operasyonları askıya alınacak.
Havalimanı yönetimi uluslararası basına yaptığı açıklamada, "Charleroi Havalimanı'nın tek pistinin tamamen yeniden inşası ve diğer önemli altyapı modernizasyon çalışmaları 2028 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
Ryanair ve Wizz Air'in planları değişecek
Brüksel Güney Charleroi Havalimanı, Ryanair ve Wizz Air'in Avrupa'daki en önemli operasyon merkezleri arasında yer alıyor.
Havalimanının geçici olarak kapanması nedeniyle iki havayolu şirketinin de uçuşlarını başka havalimanlarına yönlendirmesi veya bazı seferlerini iptal etmesi bekleniyor.
Şimdilik şirketler alternatif uçuş planlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Yolcuların, çalışma dönemi yaklaştıkça havayolları ve havalimanı yönetiminin duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi.
Yaklaşık iki milyon yolcu etkilenecek
İngiliz basınında yer alan tahminlere göre, 11 haftalık kapanıştan yaklaşık 2 milyon yolcu etkilenecek.
Kapanış döneminin birçok Avrupa ülkesinde yaz sezonunun sonu ile sonbahar okul tatillerine denk gelmesi nedeniyle hava trafiğinde önemli aksaklıklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Belçika'nın en yoğun ikinci havalimanı olan Brüksel Güney Charleroi, 2024 yılında 10,5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Düşük maliyetli havayollarının Avrupa'daki en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen havalimanındaki kapanışın çok sayıda uluslararası uçuşu etkilemesi bekleniyor.
Yolculara uyarı
Kapanışa iki yıldan uzun süre olmasına rağmen yetkililer, bu dönemde seyahat planı yapacak yolcuların havayollarının duyurularını yakından takip etmelerini öneriyor.
Bazı uçuşların Belçika'daki diğer havalimanlarına veya komşu ülkelerdeki alternatif noktalara kaydırılması beklenirken, kesin planların ilerleyen dönemde açıklanacağı belirtildi.
Havalimanı yönetimi ise modernizasyon yatırımının hem güvenlik standartlarını korumak hem de artan hava trafiğine uygun bir altyapı oluşturmak açısından kaçınılmaz olduğunu vurguladı.