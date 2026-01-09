Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, katıldığı Bloomberg yayınında enerji gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, elektrik fiyatlarının son 4 yıllık süreçte enflasyonun oldukça gerisinde kaldığını belirterek, fiyatlarda yeni bir düzenleme yapılabileceğinin sinyalini verdi.

'EN AZ ZAMMIN YAPILDIĞI SEKTÖR' DEDİ

Yılmaz, kamuoyunda merak edilen "elektrik zammı" sorusuna, reel enflasyon rakamları ile mevcut tarifeler arasındaki fark olduğunu belirterek zam sinyali verdi.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik."