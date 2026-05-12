Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yer alan ve kırmızı, sarı, yeşil tonlarıyla milyonlarca yıllık jeolojik bir mucize olan Gökkuşağı Tepeleri, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen bir etkinliğin ardından çevre felaketiyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre, bölgede gerçekleştirilen uçurtma festivalinin ardından katılımcıların bıraktığı çöpler toplanmadan bırakıldı.

Eşsiz manzarasıyla fotoğrafçıların ve turistlerin odak noktası olan tepeler, etkinlik sonrası plastik atıklar, poşetler ve ambalajlarla dolup taştı.

Doğa yürüyüşü için bölgeye giden çevreciler, karşılaştıkları çirkin manzarayı cep telefonlarıyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen doğaseverler, kolları sıvayarak alanda kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi.

Doğayı kendi imkanlarıyla temizleyen vatandaşlar, bu tür etkinliklerin ardından alanın temiz bırakılmaması konusundaki sitemlerini dile getirdi.

Tuzluca'nın en önemli turizm değerlerinden biri olan Gökkuşağı Tepeleri, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bölgenin doğal yapısının korunması gerektiğini vurgulayan yetkililer ve aktivistler, şu konularda uyarıda bulundu: Toplu etkinliklerde organizasyon sahiplerinin temizlik konusunda daha hassas olması. Ziyaretçilerin "getirdiğini götür" prensibiyle hareket etmesi. Doğal miras alanlarında çevre denetimlerinin artırılması.