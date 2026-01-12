Araç gruplarına ve sürücünün hasar geçmişine göre 26 Ocak ayı trafik sigortası primleri ortaya çıktı. Ocak ayı itibarıyla trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışı yüzde 0.66 olarak açıklandı.

OTOMOBİLDE PRİM FİYATLARI

Bu şekilde otomobillerde trafik sigortasından en yüksek prim 45 bin 479 TL’ye geldi. İstanbul’da, 0. kademede çok hasarlı sürücüler bu primi ödeyecek.

Otomobillerde en düşük prim ise 6 bin 973 TL olarak belirlendi. Bu primi de Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Mardin, Muğla gibi illerdeki 8. kademedeki, hasarsız sürücüler verecek.

EN YÜKSEK ÖDENECEK PRİM: OTOBÜSLER

2026 Ocak ayında trafik sigortasına en yüksek ödenecek prim tutarı ise 300 bin 212 TL oldu. İstanbul’da 0. kademedeki yolcu otobüsü bu primi ödeyecek. 2026’da trafik sigortasında en düşük prim ise bin 276 TL olarak belirlendi.

Bu primi ise hasarsız traktör sahipleri ödeyecek.

Motosikletlerde ise en düşük prim 2 bin 769 TL (8. kademe), en yüksek prim ise 18 bin 541 TL (0. kademe) olarak duyuruldu.