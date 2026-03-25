Ramazan Bayramı tatilinin ardından şehirlerarası yolculuk yapan pek çok vatandaşın telefonuna, farklı numaralardan "HGS hesabınızda ödenmemiş geçiş ücreti tespit edilmiştir" mesajları gönderildiği belirlendi.

Söz konusu mesajlarda, "son ödeme tarihi" vurgusuyla panik oluşturularak, kullanıcıların sahte ödeme bağlantılarına yönlendirildiği tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Sıla Doğan Selvi, bayram tatili dönüşünde vatandaşların telefonuna "HGS borcunuz var", "ödeme yapmazsanız ekstra ceza kesilecek", "yasal yaptırım uygulanacak" şeklinde mesajlar gönderildiğini belirtti.

Bazı vatandaşların bu sahte mesajlarda bulunan bağlantılara tıklayarak, kredi kartı bilgilerini paylaştıklarını ve mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Selvi, şunları kaydetti:

"Geçenlerde bir müvekkilimizin telefonuna böyle bir mesaj gelmiş. Kendisi panikleyip hemen linke tıklamadan önce bizi aradı. 'Telefonuma böyle bir mesaj geldi, mesajı size iletiyorum, inceler misiniz?" şeklinde. Mesaja ilk başta baktığımızda, zaten numaranın herhangi bir yasal numaradan olmadığını, normal sabit bir hattan atıldığını gördük. Mesajın içerisinde kesinlikle yasal olmayan 'Hakkınızda hukuki süreç başlatılacaktır, yasal işlemler başlatılacaktır' gibi ibarelerin olduğunu gördük. Aslında bu tarz şeyler, bu mesajların sahte olduğunu gösteren kelimelerdir. Resmi kurumlar, SMS ve mail yoluyla ücret talep etmez ya da para cezası kesileceğini bildirmez. PTT'nin uygulamasıyla size tebligat gelebilir, e-Devlet'inizi, banka hesaplarınızdan mobil ödemelerinizi kontrol edin ve gelen mesajlara hiçbir şekilde tıklamayın."

"KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ALMAYI AMAÇLIYORLAR"

Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir ise dolandırıcıların yapay zeka teknolojilerini kullanarak resmi kurumların internet sitelerini birebir taklit edebildiklerine dikkati çekti.

Son zamanlarda HGS ile ilgili çok sayıda sahte mesaj atıldığını ifade eden Akdemir, vatandaşların mesaj içeriklerinde sahte bağlantılara yönlendirilerek, kredi kartı bilgilerinin alınmasının amaçlandığını kaydetti.

Mesaj içeriğindeki bağlantıların açılmaması gerektiği uyarısında bulunan Akdemir, "Vatandaşların bu mesajlara kesinlikle olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmamaları lazım. Saldırganlar o numaranın aktif olup olmadığını da tespit ediyorlar, siz oraya dönüş yaptığınızda. Dolayısıyla onların veri tabanlarında bu numaranın aktif olarak kullanıldığını da anlayabiliyorlar. Yaşlılarımızın özellikle bu art niyetli mesajlara karşı dikkatli olmaları lazım" diye konuştu.

Akdemir, güvenli kanallar dışında gelen hiçbir ödeme bildirimine itibar edilmemesi ve borç durumunun sadece resmi devlet kanalları üzerinden sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.