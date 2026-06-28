İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan ve belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan yönetmelik değişikliği, sürüş güvenliğini tehlikeye atmayan birçok ekipmanı yasal statüye kavuşturuyor.

TELEFON TUTUCU VE KAMERALAR İÇİN 5 SANTİMETRE KURALI

Yeni kurallar doğrultusunda, sürücülerin sıklıkla kullandığı ön cama monte edilen telefon tutucular ile araç içi ve dışı kameralar artık açıkça istisna kapsamına alınıyor. Düzenlemeye göre, direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren yüksekliği 5 santimetreyi geçmeyen ve sürücünün görüş açısını engellemeyen cihazlar yasal sınır içinde kabul edilecek. Bu sayede navigasyon ekranları, park yardımcıları ve kayıt cihazları gibi sürüşü destekleyici donanımlar ceza sebebi olmaktan çıkıyor. Ayrıca, fabrika çıkışlı olarak araçlarda yer alan entegre multimedya ekranları ile dikiz aynasına asılan küçük kokuların kullanım sınırları da net bir zemine oturtuluyor.

SES SİSTEMLERİNE RESMİ TEKNİK KISTAS GELDİ

Yönetmelik değişikliği, araç içi ses sistemleri ve müzik tutkunlarını yakından ilgilendiren somut teknik kriterler de getiriyor. Yeni standartlar kapsamında, araçların bagaj bölümünde 1 adet maksimum 45 Hz frekans değerine sahip subwoofer ile 1 adet maksimum 300 watt gücünde amplifikatör bulundurulması yasal olarak serbest hale geliyor. Denetimlerde ses sistemleri üzerinden cezai işlem uygulanabilmesi için ise yüksek sesin araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozması ve bu ihlalin kolluk kuvvetlerince somut bir şekilde kayıt altına alınması şartı aranacak.