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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav süreçlerini etkileyecek yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" adı verilen modelle birlikte sınav sorularının hazırlanması ve öğrencilerin değerlendirilmesi konusunda yeni bir döneme geçilecek.

Yeni sistemin tanıtımı İstanbul'daki Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen programda yapıldı. Uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemindeki ilk yazılı sınavlardan itibaren başlatılacağı belirtildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yalnızca öğrencilerin dönem sonundaki başarılarını belirlemekle sınırlı olmadığını ifade etti. Yeni modelin öğretmenlerin ve öğrencilerin gelişimini desteklemeyi amaçladığı aktarıldı.

HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Yeni sınav modeli, ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıfları ile liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarını kapsayacak.

Ortaokullarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri ortak yazılı sınav sistemine dahil edilecek.

Liselerde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinde yeni model uygulanacak.

Bakanlığın planlamasına göre sistem toplam 16 branşı kapsayacak.

SINAV SORULARININ HAZIRLANMASINDA YENİ YÖNTEM

Yeni düzenlemeyle birlikte yazılı sınavların hazırlanmasında öğretmenlerin belirlediği konu ve soru dağılım tabloları esas alınacak.

Eğitim öğretim yılının başında zümre öğretmenleri tarafından oluşturulan bu tablolar doğrultusunda sınav senaryoları belirlenecek.

Seçilen senaryoda yer alan öğrenme çıktılarına ilişkin iki soru, öğretmenlerin ortak değerlendirmesiyle hazırlanacak. Sınavın geri kalan soruları ise MEB tarafından oluşturulan soru havuzundan otomatik olarak seçilecek.

Soruların seçiminde öğretmenlerin belirlediği zorluk seviyeleri dikkate alınacak. Kolay, orta ve zor kategorilerinin yanı sıra sorulara verilecek puanların belirlenmesinde de öğretmenlerin görüşleri esas alınacak.

SINAVLARDA YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Yeni sistemin öne çıkan özelliklerinden biri de yapay zekâ teknolojilerinin soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde kullanılması olacak.

Açık uçlu soruların ağırlık kazanacağı modelde, yapay zekâ destekli soru üretiminden yararlanılması planlanıyor.

Bakanlık, bu yöntemle farklı okullarda öğrenim gören öğrencilerin benzer ölçme araçlarıyla değerlendirilmesini hedefliyor.

Ayrıca öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarının daha karşılaştırılabilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

EĞİTİMCİLERDEN YENİ SİSTEME ELEŞTİRİ

MEB'in duyurduğu model, uygulamaya geçmeden eğitim çevrelerinde tartışılmaya başlandı.

Eğitimcilerin eleştirilerinde, okullar arasındaki imkân farklılıklarının yeni sınav sistemiyle nasıl değerlendirileceği sorusu öne çıktı.

Özellikle farklı sosyoekonomik koşullarda eğitim gören öğrencilerin aynı ölçme araçlarıyla değerlendirilmesinin mevcut eşitsizlikleri artırabileceği yönünde endişeler dile getirildi.

Açık uçlu soruların puanlanması ve yapay zekâ destekli soru havuzunun nasıl işleyeceği de tartışılan konular arasında yer aldı.