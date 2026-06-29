Kaynak: AA

Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme yasalaştığı takdirde, şartları karşılayan öğrenciler önümüzdeki eğitim döneminde ders başı yapabilecek.

BAŞVURU İÇİN 4 AYLIK SÜRE TANINACAK

Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen yasa teklifi çalışmalarında son aşamaya gelindi. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre; ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans/doktora) düzeyinde eğitim görürken 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversiteden ilişiği kesilenler ile bu süreçte kayıt hakkı kazanmasına rağmen muamelelerini tamamlamayanlar aftan yararlanabilecek. Hak sahiplerinin, kanunun resmi olarak yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına şahsen başvuruda bulunmaları gerekecek. Başvurusu onaylanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında eğitimlerine kaldıkları yerden yeniden başlayabilecek.

AĞIR SUÇLAR VE TERÖR MAHKUMLARI KAPSAM DIŞI

Eğitim dünyasında heyecan yaratan yasa teklifinde, kamu vicdanını korumak adına çok net istisna sınırları da çizildi. Terör suçları, kasten adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkumiyeti bulunanlar bu aftan kesinlikle faydalanamayacak. Ayrıca; üniversiteye giriş veya kayıt süreçlerinde sahte belge kullandığı tespit edilenler ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen terör örgütü, yapı ve oluşumlara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı bulunanlar da düzenleme kapsamının tamamen dışında tutulacak.