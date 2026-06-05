Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılım sağlayacağı büyük sınav, iki oturum halinde organize edilecek. Sınavın sağlıklı bir atmosferde yürütülebilmesi, binaların temizlik ve hijyen şartlarının eksiksiz sağlanması amacıyla, sınavdan bir gün önce yani 12 Haziran Cuma günü okullarda idari tatil uygulanacak.
Milyonlarca öğrenci dikkat: Sınavda her şey değişti, LGS’de bu uygulamalar ilk kez yapılacak
13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek LGS merkezi sınavı, 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek; futbol maçı nedeniyle tarihi öne alınan sınavda bu yıl ilk kez yapay zeka destekli güvenlik ve ücretsiz beslenme paketi gibi uygulamalar devreye girecek.
Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı ilan edilen sınavın takvimi, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı kritik müsabakanın bitiş saatinin sınav başlangıcıyla çakışması nedeniyle öğrencilerin mağdur olmaması adına 13 Haziran Cumartesi gününe çekilmişti. Bu doğrultuda sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, sayısal bölümü kapsayan ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlatılacak.
LGS merkezi sınavı Türkiye genelinde 81 şehir ve 920 ilçede kurulan 4 bin 244 binada, 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 8 farklı ülkede yer alan 11 sınav merkezinde 554 aday sıralardaki yerini alacak.
Sınav süreçlerini yerinde takip etmek, salon görevlilerine rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek üzere Bakanlık tarafından 200 kurum temsilcisi görevlendirildi. Bu denetmen kadrosu; müfettişler, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşacak. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilere en doğru desteği sağlamak adına, önceden özel eğitim kursu almış öğretmenler arasından yardımcı engelli gözetmenler belirlendi.
Bu yılki merkezi sınavda güvenlik önlemleri teknolojik altyapıyla üst seviyeye taşınıyor. Sınav binalarının girişlerindeki üst arama noktalarında ve sınav evraklarının dağıtıldığı toplantı odalarında, süreçlerin anlık takibi için yapay zeka destekli kamera sistemleri kurulacak. Ayrıca belirlenen bazı pilot okullarda, doğrudan sınav salonlarının içerisine de kamera yerleştirilecek.
Sınavda bu yıl bir ilk de yaşanacak. İki oturum arasındaki mola süresinde adayların motivasyonunu artırmak ve heyecanını azaltmak amacıyla ücretsiz beslenme paketi sunulacak. İçeriğinde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su yer alan bu paketler, başvuru sürecinde talepte bulunan velilerin çocuklarına ulaştırılacak.
Öğrencilerin okul ve salon yerleştirmeleri de bu taleplere göre yapıldı. Beslenme paketi istemeyen aday sayısının 40'ın altında kaldığı ilçelerde ise bu öğrenciler, isteyen akranlarıyla aynı okulda fakat tamamen farklı salonlarda sınava dâhil edilecek. Yurt dışındaki sınav merkezlerine de su hariç tüm beslenme içeriği sınav evraklarıyla birlikte kargolanacak. Öte yandan ikiz öğrencilerin aynı binalarda sınava girmesi sağlanarak ailelerin lojistik karmaşa yaşaması önlenecek.
LGS kapsamındaki sorularda, öğrencilerin 8'inci sınıf müfredatındaki kazanımları ölçülecek. Soruların yapısı; ezberden ziyade adayların okuduğunu anlama, mantıksal yorumlama, çıkarımda bulunma, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi akademik becerilerini analiz edecek şekilde tasarlandı.
1. Oturum (Sözel Bölüm): Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek ve öğrencilere 75 dakika süre tanınacak.
2. Oturum (Sayısal Bölüm): Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve bu oturumun süresi 80 dakika olacak.
Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından sonuçlar, 10 Temmuz tarihinde MEB'in resmi internet portalı (www.meb.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Adaylara posta vasıtasıyla basılı herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Liselerin kontenjan tabloları da yine 10 Temmuz'da kılavuzla birlikte duyurulacak. Öğrenciler lise tercih başvurularını 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçları ile okulların boş kalan kontenjanları 5 Ağustos'ta paylaşılacak. Sürecin devamındaki birinci ve ikinci nakil tercih dönemi ile nakil sonuçlarının ilanı ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.