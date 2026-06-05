Milyonlarca öğrenci dikkat: Sınavda her şey değişti, LGS’de bu uygulamalar ilk kez yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılım sağlayacağı büyük sınav, iki oturum halinde organize edilecek. Sınavın sağlıklı bir atmosferde yürütülebilmesi, binaların temizlik ve hijyen şartlarının eksiksiz sağlanması amacıyla, sınavdan bir gün önce yani 12 Haziran Cuma günü okullarda idari tatil uygulanacak.