İstanbul Kasımpaşa'da yer alan tarihi Divanhane binasının Recep Tayyip Erdoğan Müzesi alanına dönüştürülmesine yönelik yürütülen projede önemli bir aşama daha geride kaldı.
Milyonlarca lira harcanacak: Recep Tayyip Erdoğan Müzesi için kritik adım
İstanbul Kasımpaşa’daki tarihi Divanhane binasının Recep Tayyip Erdoğan Müzesi’ne dönüştürülme sürecinde teşhir tanzimi çalışmaları için 125 milyon liralık ihale sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilen 647 hediyenin de sergilenmek üzere müze binasına nakledildiği öğrenildi.Kaynak: Haber Merkezi
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen teşhir ve düzenleme çalışmaları kapsamında dev bütçeli bir ihale tamamlandı.
Kamu İhale Bülteni'nde yer alan resmi verilere göre, Milli Saraylar Başkanlığı 21 Temmuz 2026 tarihinde “Divanhane Binası Teşhir Tanzimi ve Uygulama İşi (2. Etap)” başlığı altında bir ihale açtı.
124 milyon 989 bin liralık teklif sunan Fibula Mimarlık Tasarım Limited Şirketi ihaleyi kazanan taraf oldu.
Yapılan değerlendirmelerin ardından kurum ile yüklenici firma arasında 17 Ağustos tarihinde resmi sözleşme imzalandı.
Milli Saraylar Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet raporunda paylaşılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan 647 adet hediye müzede sergilenmek üzere binaya getirildi.
Depolara kabul edilen eserlerin fotoğraf çekimi, boyut ölçümü, tarihsel araştırma ve resmi envanter kayıt süreçlerinin eksiksiz şekilde tamamlandığı belirtildi.
1869 yılında inşa edilen ve geçmişte Kuzey Deniz Saha Komutanlığı karargahı olarak kullanılan yaklaşık 30 bin metrekarelik taşınmazın dönüşüm süreci imar planı düzenlemesiyle başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı plan raporunda, tarihi yapının 6 Ocak 2022 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı portföyünden alınarak Cumhurbaşkanlığına tahsis edildiği ve "askeri alan" olan kullanım kararının "müze alanı" olarak güncellendiği kaydedildi.
İç mekân restorasyon çalışmaları çerçevesinde tarihi yapıda makam odası, şeref salonu, Ceylanlı salon, kütüphane ve toplantı salonu gibi bölümlerin düzenlendiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'daki yapının restorasyonu ve müze vizyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:
“Müzemizi yıl sonunu bulmadan açacağız inşallah. Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı ele aldık, restorasyonu bitirmek üzereyiz.”
“O harabe eseri, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı muhteşem bir eser olarak düzenledik ve bitirmek üzereyiz.”
“Orada, bütün bu eserleri; fakire ne hediye ettilerse ister hat olsun ister kitap olsun ister diğer birçok eseri sergileyeceğiz inşallah. Müzeyi de tüm halkımıza açarak istifade etmesini sağlayacağız."