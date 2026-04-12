Bir döneme damga vuran iPhone modelleri sahneden ayrılıyor. Apple yaklaşık 7 yıl boyunca destek verdiği iPhone 11 serisi ve SE (2020) için iOS defterini kapatmaya hazırlanıyor.
Milyonlarca kişi kullanıyor: Popüler dört iPhone modeline veda
Bir döneme damga vura iPhone modelleri yeni güncellemeyle tarihe karışıyor. Apple, dört popüler modelinin fişini çekmeye hazırlanıyor. Yeni güncelleme iPhone 11 serisi ve SE (2020) için gelmeyecek. İşte detaylar…
iOS 27 ile milyonlarca kullanıcıyı kritik karar bekliyor. Teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen iOS 27 yazılım güncellemesi için geri sayım başladı.
Haziran ayında tanıtılması beklenen yeni sürüm öncesinde güncelleme desteği bitecek iPhone modellerinin de ömrü sona eriyor. Özellikle 2019 ve 2020 çıkışlı bazı cihazların bu yıl listeden çıkması bekleniyor.
IOS 27 ÖNCESİ KRİTİK LİSTE
CNBC-E'nin aktardığına göre; yeni güncellemeyle birlikte bazı iPhone modelleri için yolun sonu göründü. Özellikle 2019 ve 2020 çıkışlı cihazlar listede dikkat çekiyor.
İşte iOS 27 güncellemesi almayacak iPhone modelleri:
1- iPhone SE
2020’de tanıtılan iPhone SE (2. nesil), uygun fiyatlı iPhone arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif olarak öne çıktı. Kutudan iOS 13 ile çıkan cihaz, A13 Bionic işlemcisi sayesinde yıllarca güncelliğini korudu. Ancak yaklaşık 6-7 yıllık destek süresinin sonuna gelinirken, sınırlı RAM kapasitesi ve eski kasa tasarımı yeni nesil iOS özellikleri için yetersiz kalıyor. Bu nedenle modelin iOS 27 güncellemesini alamayacağı öngörülüyor.
2- iPhone 11
2019’da Apple tarafından tanıtılan iPhone 11, kutudan iOS 13 ile çıkarak kısa sürede markanın en çok tercih edilen modellerinden biri haline geldi. Yıllar boyunca düzenli güncelleme alan cihaz, yaklaşık 7 yıllık destek süresiyle dikkat çekti. Ancak donanım tarafındaki sınırlamalar, özellikle işlemci ve RAM kapasitesi, yeni nesil yazılım özellikleri için yetersiz kalmaya başladı. Bu nedenle modelin iOS 27 ile birlikte güncelleme desteğinin sona ermesi bekleniyor.
3- iPhone 11 Pro
2019’da Apple tarafından tanıtılan iPhone 11 Pro, dönemin premium segment temsilcilerinden biri olarak öne çıktı. Kutudan iOS 13 ile çıkan cihaz, yaklaşık 7 yıl boyunca düzenli güncelleme desteği aldı. Performans açısından hâlâ güçlü bir deneyim sunsa da yeni nesil iOS özellikleri için donanımsal olarak sınırlarına yaklaşmış durumda. Bu nedenle modelin iOS 27 güncellemesi dışında kalması bekleniyor.
4- iPhone 11 Pro Max
2019’da Apple tarafından tanıtılan iPhone 11 Pro Max, serinin en güçlü ve en büyük ekranlı modeli olarak dikkat çekti. Kutudan iOS 13 ile çıkan cihaz, uzun yıllar boyunca üst segmentteki yerini korudu. Yaklaşık 7 yıl süren güncelleme desteğiyle öne çıkan model, hâlâ performans anlamında güçlü bir deneyim sunuyor. Ancak iOS 27 ile birlikte Apple’ın bu cihaza olan yazılım desteğini sonlandırması bekleniyor.
DONANIM SINIRLARI
Apple’ın güncelleme kesme kararında en kritik faktörler:
İşlemci gücü (A13 artık sınırda)
RAM kapasitesi
Yeni yapay zekâ ve sistem özelliklerinin gereksinimler
Özellikle son yıllarda iOS tarafında artan AI ve gelişmiş sistem fonksiyonları, eski donanımların desteklenmesini zorlaştırıyor.
DAHA ESKİ MODELLER ELENMİŞTİ
Öte yandan bu liste aslında sürpriz değil. Apple, daha önce:
iPhone XR
iPhone XS
gibi modellerin güncelleme desteğini daha erken kesmişti. Bu cihazlar iOS 26’yı bile alamamıştı. iOS 27 ile birlikte Apple, bir dönemin en popüler modellerinden bazılarını resmen “emekli” ediyor.