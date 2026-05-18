Türkiye’de bankaların tahsil edemediği için varlık yönetim şirketlerine (VYŞ) devrettiği batık kredi tutarı devasa boyutlara ulaştı.

Dünya gazetesi köşe yazarı Naki Bakır’ın analizine göre, Türkiye’de faaliyet gösteren 28 varlık yönetim şirketinin kuruldukları günden 2025 yılı sonu itibarıyla devraldığı batık banka kredilerinin toplam büyüklüğü 199 milyar 916,4 milyon TL’ye (yaklaşık 200 milyar lira) ulaştı.

Bankacılık sisteminde halen takipte olan kredilerin hacmi ise mayıs ayı başı itibarıyla 700 milyar lirayı aşmış durumda.

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 2025 yılı son çeyrek sektör raporundan derlenen veriler, Türkiye’deki borçluluk tablosunun ve finansal riskin boyutunu gözler önüne seriyor.

PORTFÖYÜN ÜÇTE İKİSİ BİREYSEL BORÇLARDAN OLUŞUYOR

Varlık yönetim şirketlerinin devraldığı yaklaşık 200 milyar liralık tarihsel toplam içinde; geçmişte alınmış, satılmış, tahsil edilmiş, kapanmış ve henüz tahsil edilmeye çalışılan tüm tutarlar yer alıyor. Bu devasa hacmin dağılımında ticari krediler 71 milyar 120,7 milyon TL (Toplam portföyün üçte biri) olurken, diğer krediler (Bireysel vb.): 128 milyar 795,8 milyon TL (Toplam portföyün üçte ikisi) olduğu belirtildi.

Şirketlerin aktif olarak tahsil etmeye çalıştığı ve "yönetilen anapara" olarak adlandırılan tutar ise 165 milyar 750,2 milyon TL seviyesinde. Bu tutarın 59 milyar 590,6 milyon lirasını ticari, 106 milyar 159,6 milyon lirasını ise diğer krediler oluşturuyor. Kuruldukları günden bu yana tahsil edilen, ödeme/yapılandırma yoluyla kapatılan ya da silinen kısım ise 34 milyar 166,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

9,5 MİLYON BATIK DOSYASI VAR

Raporda yer alan en çarpıcı verilerden biri de borçlu kişi ve dosya sayısı oldu. 2025 sonu itibarıyla varlık yönetim şirketlerinin kıskacında olan borçlu sayısı 4 milyon 210 bin 40’a ulaştı. Bu kişilerin 3 milyon 691 bin 899’unu bireysel borçlular, 518 bin 501’ini ise KOBİ ve ticari kuruluşlar oluşturuyor.

Türkiye’deki yetişkin nüfusun yaklaşık 65 milyon civarında olduğu dikkate alındığında, ülkede yaklaşık her 17 kişiden birinin batık kredi borçlusu olduğu ortaya çıkıyor.

Vatandaşların birden fazla bankaya batık borcu bulunması nedeniyle toplam dosya sayısı ise 9 milyon 535 bin 944’e fırlamış durumda. Bu dosyaların 8 milyon 204 bin 519’u tüketici kredisi ve bireysel kredi kartı borçları nedeniyle bireysel borçlulara, 1 milyon 331 bin 425’i ise şirketlere ait.

TAKİPTEKİ KREDİLER PATLADI: 712 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Her batık kredi "takipteki kredi" kategorisinde yer alırken, her takipteki kredi henüz batık (tahsili imkansız) anlamına gelmiyor; ancak gidişat alarm veriyor. BDDK verilerine göre, 26 Aralık 2025’te 578,1 milyar TL olan bankacılık sektörünün takipteki kredi hacmi, 8 Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 23,3 oranında (134,5 milyar lira) net artış kaydederek 712,7 milyar liraya yükseldi. Böylece takibe düşme oranı yüzde 2,5’ten yüzde 2,8’e çıktı. Takipteki kredilerin büyüme hızı, toplam kredi hacmindeki büyüme hızını ikiye katladı.