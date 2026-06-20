Milyonlarca kiracı dikkat: Uzmanı konut piyasasında yeni yönü açıkladı, ev alacaklara da tarih verdi

Kiracılara tavsiyem: Yasal artış oranlarını öğrenin ve haklarınızı bilin.

Baskı altında hissediyorsanız, tüm görüşmeleri mümkün olduğunca yazılı yürütün. Ev sahibiyle karşı karşıya gelmek yerine, piyasa koşullarını ve karşılıklı menfaatleri konuşarak uzlaşma zemini arayın. Eğer talep edilen artış yasal sınırın üzerindeyse, bunu kabul etmek zorunda olmadığınızı bilin. Ancak taşınma maliyeti, bölgedeki kira seviyeleri ve ilişkinin geleceği gibi unsurları da değerlendirerek karar verin.