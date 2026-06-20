Türkiye genelinde konut piyasasında yerleşmiş ezberler değişiyor. Geçmiş yıllarda mülk sahipleri mevcut kiracılarını tahliye etmek için farklı yöntemlere başvururken, günümüzde boşalan konutların uzun süre ilanda kalması ve biriken aidat giderleri "eski kiracı" kavramını yeniden güvenli bir liman haline getirdi.
Milyonlarca kiracı dikkat: Uzmanı konut piyasasında yeni yönü açıkladı, ev alacaklara da tarih verdi
Kira piyasasında yüksek bedel yerine sorunsuz kiracı dönemi başladı. Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz, boş kalan evlerin aidat yükü ve artan konut arzı nedeniyle mülk sahiplerinin mevcut kiracılarını koruma eğilimine girdiğini belirterek piyasadaki yeni dinamikleri aktardı.Kaynak: Haber Merkezi
Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz, sektörde yaşanan bu köklü dönüşümü ve önümüzdeki 18 aylık süreçte tarafları nelerin beklediğini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'la paylaştı.
Piyasada seçeneklerin çoğaldığını ve neredeyse her binada kiralık ilanına rastlamanın mümkün olduğunu belirten Selçuk Hiçdurmaz, kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmasıyla birlikte boş konut arzının daha da yükseleceğini ifade etti.
Düzenli ödeme yapan, çevreye rahatsızlık vermeyen ve hukuki problem yaratmayan kiracıların mülk sahipleri için büyük bir kazanç olduğunu dile getiren Hiçdurmaz, tahliye edilen bir evin aylarca boş kalma riskinin beraberinde ciddi aidat, vergi ve bakım giderleri getirdiğini vurguladı.
Yüzde 25'lik kira artış sınırının sona ermesinin ardından zamların yeniden 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılmaya başlandığına dikkat çeken uzman, Haziran 2026 itibarıyla yasal artış oranının yüzde 32 seviyelerinde seyrettiğini belirtti.
Bu durumun, eski kiralar ile güncel piyasa fiyatları arasındaki farkı kapattığını ve ev sahiplerinin "mevcut kiracıyı koruma" yaklaşımını güçlendirdiğini aktardı.
Gayrimenkul yatırımcılarının sadece değer artışı beklentisiyle hareket etmesinin artık bir hata olduğunu ifade eden Hiçdurmaz, konut fiyatlarının reel bazda baskı altında kaldığını kaydetti. Yüksek faiz ortamında krediyle konut almanın geri dönüş süresini uzattığına değinen uzman, yatırımcıların şu noktalara odaklanması gerektiğinin altını çizdi:
Nakit Akışı Yönetimi: Satın alınan taşınmazın aylık getirisinin; kredi taksiti, aidat ve vergi gibi giderleri ne ölçüde karşıladığı kritik önem taşıyor.
Doğru Lokasyon Seçimi: Üniversite, ulaşım ağları ve sanayi bölgelerine yakın, gelişim potansiyeli olan yerler uzun vadede daha fazla avantaj sunuyor.
Alternatif Gayrimenkuller: Ticari alanlar, dükkanlar, depolar veya arsalar bazı dönemlerde konuta kıyasla daha güçlü bir nakit akışı ve daha yüksek kira çarpanı sağlayabiliyor.
Konut piyasasındaki arz eksikliğinin devam ettiğini, yeni konut üretiminin ihtiyaç duyulan seviyenin altında kaldığını belirten Hiçdurmaz, ilk el satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 30 civarında kaldığını söyledi.
Yüksek arsa ve inşaat maliyetleri ile finansmana erişim zorluğu nedeniyle kiralarda sert düşüşlerin beklenmediğini ifade eden Gayrimenkul Uzmanı, oturum amacıyla ev sahibi olmak isteyenler için önümüzdeki 6 ila 12 aylık dönemin, artan pazarlık payları ve nakit gücü avantajıyla önemli bir fırsat penceresi sunabileceğini sözlerine ekledi.
Kritik tavsiyelerde bulunan Hiçdurmaz, şu ifadeleri kullandı:
Mülk sahiplerine tavsiyem: Kira artışını yasal sınırlar içinde talep edin. Kiracının ödeme düzeni, evi koruması ve komşuluk ilişkileri gibi unsurların da ekonomik değeri olduğunu unutmayın. Boş kalan bir daire; aidat, vergi, bakım giderleri ve kira kaybı nedeniyle bazen beklenenden daha maliyetli olabilir.
Kiracılara tavsiyem: Yasal artış oranlarını öğrenin ve haklarınızı bilin.
Baskı altında hissediyorsanız, tüm görüşmeleri mümkün olduğunca yazılı yürütün. Ev sahibiyle karşı karşıya gelmek yerine, piyasa koşullarını ve karşılıklı menfaatleri konuşarak uzlaşma zemini arayın. Eğer talep edilen artış yasal sınırın üzerindeyse, bunu kabul etmek zorunda olmadığınızı bilin. Ancak taşınma maliyeti, bölgedeki kira seviyeleri ve ilişkinin geleceği gibi unsurları da değerlendirerek karar verin.