İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya sitesi X’den yaptığı açıklamada son 1 haftada yurt genelinde uyuşturuculara yönelik düzenlediği operasyonda 1.018 kişi gözaltına aldı. Adli işlemleri yapılan şüphelilerden 478 kişi tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Bu kişilere ait yerlerde yapılan aramalarda suç unsuru uyuşturucu madde bulundu.

Jandarma ve polisin düzenlediği operasyonlarla ilgili:

69 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda;

-586 kg Uyuşturucu Madde ile

-4 milyon 715 bin 47 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

-1.018 şüpheli yakalandı.

-478'i tutuklandı.

-133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde

-1.527 ekip,

-3 bin 817 personel,

-19 hava aracı ve

-41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.