Hükümet yeni bir proje hazırlığına girişti. Kamuoyunda ‘ev gençleri’ olarak bilinen eğitimde ve istihdamda yer almayan 15-29 yaş arası yaklaşık 5 milyon genç için proje planlanıyor.

GENÇ İŞSİZLERE İŞ İMKANI

Yeni projeyle beraber gençlere hem yeni iş imkanları sağlanacak, hem de sosyal hayata girmeleri amaçlanacak. Projenin detayları ise ortaya çıkmaya başladı.

Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre; “istihdam, günlerini evden geçiren ve sosyal medyayla meşgul olan gençleri topluma kazandırmak, eğitimlerine devam etmelerini sağlamak” gibi konu başlıklarının projede yer aldığı aktarıldı.

PROJENİN DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşlara açıklanacak. Projenin detayları ise şu şekilde;

Kamuoyunda ‘ev genci’ olarak bilinen ve 15-29 yaş arası yaklaşık 5 milyon gencin ilk önce yaş grupları, eğitimleri tespit edilecek.

Ardından yaş ve eğitimlerine göre yeni iş alanları açılacak ve istihdam edilmeleri sağlanacak.

Sahada açık iş alanları tespit edilecek.

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti öncelikli olmak üzere İŞKUR hizmetleri sunulacak.

Hem özelde hem de kamuda iş alanlarına göre yerleştirme yapılacak

Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik destekleri arttırılacak.

Dijital pazarlama, yazılım kodlama, veri analizi gibi geleceğin mesleklerine yönelik kurslara ağırlık verilecek.

Özel ve kamuda yaratılan iş alanlarına göre yerleştirme yapılacak.