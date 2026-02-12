Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor, 15 Şubat’ta resmen başlıyor: EİDS nedir?

15 Şubat’tan Sonra Doğrulamasız Satılık İlan Verilemeyecek
Geçtiğimiz yıl kiralık ilanlar için başlatılan EİDS uygulaması, artık satılık taşınmazlar için de geçerli olacak. Daha önce Antalya, İzmir ve Sivas’ta pilot olarak uygulanan sistem, 15 Şubat’tan itibaren 81 ilde devreye giriyor
Türkiye’de gayrimenkul satışlarında önemli bir değişiklik hayata geçiyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Şubat itibarıyla satılık konut ilanları için tüm Türkiye’de zorunlu olacak.Derleyen: Aykut Metehan
Amaç: Sahte İlanları ve Kayıt Dışı Emlakçılığı Bitirmek
Yeni sistemle birlikte;
-Sahte ve mükerrer ilanların önüne geçilmesi
-Spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi
-Kayıt dışı çalışan “sözde emlakçıların” ayıklanması
-Gayrimenkul sektöründe şeffaflık ve güven ortamının sağlanması
hedefleniyor.
Antalya’da Fiyatlar Değişmedi, İlanlar Azaldı
EİDS’nin pilot olarak uygulandığı Antalya’da konut fiyatlarında artış yaşanmadı.
Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, sistemin piyasaya etkisini şu sözlerle değerlendirdi:
“Yeni sistem fiyatları etkilemedi. Ancak ilan sayısı azaldı ve ilanlar resmiyet kazandı. Emlakçılık mesleğinin herkes tarafından yapılmasının
önüne geçilmesi gerekiyor.”
“Sektöre Resmiyet Geliyor”
İstanbul Emlak Odası Başkan Yardımcısı Fatih Gök ise EİDS’nin sektöre güven kazandıracağını belirtti.
Gök, e-Devlet üzerinden yapılan doğrulamanın kayıt dışı çalışan emlakçıları ortadan kaldıracağını vurguladı.
“Herkes emlakçıyım diyerek ilan açıyordu. Bu durum müşteriye güven vermiyordu. Sistemle birlikte bu sorun bitecek.”
Satılık İlan Vermek İsteyenler Ne Yapacak?
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi adım adım şöyle işleyecek:
1. Taşınmaz sahibi e-Devlet üzerinden EİDS Yetkilendirme bölümüne girecek
2. Kendisine ait taşınmazlar sistemde görüntülenecek
3. Satışa çıkarılacak taşınmaz seçilecek
4. Emlakçıyla çalışılacaksa, yetki belgesi numarası girilecek
5. Sistem tarafından Taşınmaz Kimlik Numarası oluşturulacak
Emlakçı Olmadan Satılık İlan Verilebilir mi?
Evet. Vatandaşlar emlak danışmanı olmadan da satılık ilan verebilecek.
Ancak bu durumda ilan platformları;
• İlanı veren kişinin mülk sahibi olup olmadığını
• Ya da birinci derece yakını olup olmadığını
sistem üzerinden doğrulayacak.
Yetki Süresi En Fazla 3 Ay
Emlak danışmanına verilen yetki süresi en fazla 3 ay ile sınırlandırıldı.
Bu süre dolduğunda ilan yenilenemeyecek, yeni yetkilendirme gerekecek.
Gayrimenkul Piyasasında Güven Dönemi Başlıyor
Uzmanlara göre EİDS;
• Piyasada fiyatları etkilemeyecek
• İlan kirliliğini büyük ölçüde azaltacak
• Tüketici ile emlakçı arasındaki güven sorununu minimize edecek