Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor, 15 Şubat’ta resmen başlıyor: EİDS nedir?

15 Şubat’tan Sonra Doğrulamasız Satılık İlan Verilemeyecek

Geçtiğimiz yıl kiralık ilanlar için başlatılan EİDS uygulaması, artık satılık taşınmazlar için de geçerli olacak. Daha önce Antalya, İzmir ve Sivas’ta pilot olarak uygulanan sistem, 15 Şubat’tan itibaren 81 ilde devreye giriyor