Türkiye’de 1 Ocak 2005’ten beri katı bir kural uygulanıyor. Genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT’ler veya sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirketlerde işe giren emekliler büyük bir sürprizi yaşıyor. Maaşı tamamen kesiliyor.

MAAŞLARI TAMAMEN KESİLİYOR

SGK Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü Türkiye gazetesindeki köşe yazısında detaylarını anlattı. Karakaş, kamu kurumuna memur, işçi veya sözleşmeli personel olarak girdiğiniz an emekli aylığının durdurulduğunu söyledi. Özel sektördeki gibi "Sosyal Güvenlik Destek Primi" (SGDP) ödeyerek maaş alma şansının olmadığını Karakaş belirtti.

Çalıştığınız kurumdan aldığınız maaş üzerinden tüm sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primleri kesiliyor. Kısacası sistem "hiç emekli olmamış" gibi kabul ediyor.

SİSTEMİN DOKUNMADIKLARI

Karakaş, bu sistemin kimlere dokunmadığını ise şu şekilde verdi:

Cumhurbaşkanlığına seçilenler.

Bakanlar Kurulu üyeliğine dışarıdan atananlar.

TBMM üyeliğine (milletvekilliğine) seçilenler.

Belediye seçimleri sonucunda göreve gelenler (Belediye başkanı, meclis üyeleri vb…)

Ders Ücreti Karşılığı Çalışanlar: Yaş haddini aşmamak kaydıyla eğitim kurumlarında ders verenler. (Üniversitelerde yaş sınırı aranmaz)

Vakıf Üniversiteleri: Bu kurumlarda görev alan akademisyenler.

Huzur Hakkı Alanlar: Sadece yönetim kurulu üyeliği veya toplantı başı ücret (huzur hakkı) karşılığı görev yapanlar.

Cumhurbaşkanı kararı veya müşterek kararname ile atanan üst düzey bürokratlar.

Özel kanunlarında "maaşı kesilmez" ibaresi bulunan ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan isimler.

Muhtarlar

"YA ÇALIŞ YA MAAŞ AL"

İsa Karakaş, en düşük maaşlı emekliye "Ya çalış ya maaş al" denildiğini söyledi. Karakaş, “Geçinmek için belediye parkında bekçilik yapan emeklinin maaşı derhal kesiliyor. Ama belediye başkanının maaşı kesilmiyor” dedi.