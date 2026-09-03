Milyonlarca cep telefonu kapanacak: Sadece birkaç gün kaldı

Telefonu 16 ay kullandıktan sonra ister yurt dışında ikinci el olarak isterseniz de yurt içinde yedek parça olarak değerinin altında fiyatlarla yine satışa sunabilir ya da kayıt parasını ödeyerek kullanabiliyorsunuz.

Android telefonlara yasa dışı olarak IMEI atılarak kullanım sağlanıyor. İnternete girebilen bir telefonun IMEI'si yurt dışından satın alınan telefonun IMEI'si olarak tanıtılıyor ve kullanım sağlanıyor. Piyasadan ucuz ikinci el, hurda ancak iletişime kapatılmamış IMEI'li Android telefonlar, son model yurt dışından alınmış cihazlara işleniyor ve kapanma riski olmaksızın kullanılabiliyor.