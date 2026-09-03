Milyonlarca cep telefonu kapanacak: Sadece birkaç gün kaldı

Türkiye'deki fiyatlardan telefon almak istemeyenler yurt dışından aldıkları cihazları bir takvim yılı içinde 4 ay boyunca kullanabiliyor. Fakat telefonda çift SIM kart yuvası ya da bir SIM kart yuvası ve e-SIM varsa bu süre 8 aya çıkıyor. 4 ay fiziki SIM kart kullanılıyor, diğer 4 ay ise e-SIM ya da diğer fiziki SIM kart yuvası kullanılarak iletişim sağlanabiliyor.
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Türkiye'deki kanunlara uygun olmayan telefonların çalışma süreleri sona erdi ve bu telefonlar her an kapatılabilir.Kaynak: Diğer
Yurt dışındaki telefonlar Türkiye'ye göre daha ucuza satılıyor. Bazı vergi kalemlerinin yurt dışında olmaması, Tax Free avantajıyla telefona ödenen KDV'nin ülkeden ayrılırken nakit ya da kredi kartına iade edilmesi gibi konular yurt dışı kayıtsız telefon almayı cazip hale getirebiliyor.
NTV'nin haberine göre, yurt dışından alınan telefon Türkiye'deki GSM şirketlerine ait SIM kartlar takılıp kullanılmaya başlandığında 4 aylık süreç başlıyor. Ancak buradaki püf nokta telefona gelen SMS tarihi oluyor. Yurt dışından alınan ve kayıt yaptırılmasına dair gelen uyarı SMS'inin geldiği tarihten itibaren 4 ay sonrasına kadar mevcut IMEI kaydından kullanım yapılıyor.
Yurt dışından getirilen akıllı telefonlara yerli operatör hatları takıldığında 120 günlük yasal kullanım süreci işlemeye başlıyor. Buradaki en kritik detay, bu sürenin başlangıcını hat takma anının değil, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gönderilen resmi uyarı mesajının tarihinin belirlemesi. Dolayısıyla cihaz, IMEI yasal kullanım hakkını ilk hat takıldığında değil, sisteme kayıt uyarısı içeren SMS'in cihaza ulaştığı andan itibaren tam dört ay boyunca sürdürüyor.
SMS geldikten sonra 4'üncü ayın bittiği gün telefon iletişime kapatılıyor ve bu noktada e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yapılarak 4 ay daha kullanılıyor. İkinci 4 aylık aşamada da yine kayıt ettirmeye ilişkin SMS'in gelmesinden sonra 4 aylık süreç başlıyor.
Telefonu 1 Mayıs'ta aldığınız varsayılırsa ilk 4 aylık süreç 31 Ağustos 2026 tarihinde sona eriyor. e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yaptığınız da 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci 4 ayı bitirmiş oluyorsunuz. Fakat bu noktadan sonra bir takvim yılı dolmuş olacağı için 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında arasında diğer yılın bir takvim yılı süresini dolduracağınızdan dolayı telefonu yine kullanabiliyorsunuz ve bu sayede 16 ay boyunca aralıksız olarak telefondan yararlanıyorsunuz.
Telefonu 16 ay kullandıktan sonra ister yurt dışında ikinci el olarak isterseniz de yurt içinde yedek parça olarak değerinin altında fiyatlarla yine satışa sunabilir ya da kayıt parasını ödeyerek kullanabiliyorsunuz.
Android telefonlara yasa dışı olarak IMEI atılarak kullanım sağlanıyor. İnternete girebilen bir telefonun IMEI'si yurt dışından satın alınan telefonun IMEI'si olarak tanıtılıyor ve kullanım sağlanıyor. Piyasadan ucuz ikinci el, hurda ancak iletişime kapatılmamış IMEI'li Android telefonlar, son model yurt dışından alınmış cihazlara işleniyor ve kapanma riski olmaksızın kullanılabiliyor.
IOS yazılıma sahip cihazlara ise IMEI atma işlemi yapılamıyor. Android telefonlara bin - 2 bin lira civarında IMEI atan telefoncular bulunuyor.
Yeni takvim yılına geçildiğinde kara listeye alınan telefonların açılması 5 günü bulabiliyor. Bu süreç için yedek telefon bulundurup bu süreyi geçiştirebilirsiniz.
2026 yılından itibaren IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor.