Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu

Buna karşın, 5953 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışan gazetecilerin kıdem tazminatlarında ise herhangi bir tavan sınırlaması uygulanmıyor. Sonuç olarak; kıdem tazminatının doğru hesaplanması için personelin tabi olduğu kanun, çalışma süresi, giydirilmiş brüt ücreti ve güncel tavan sınırı birlikte değerlendirilerek her çalışan grubuna göre ayrı bordro süreci yürütülüyor.