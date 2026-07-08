Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu

AK Parti Milletvekili Resul Kurt, kıdem tazminatı tavanı, vergi muafiyetleri ve ev hizmetlileri ile gazetecilerin yasal durumlarına dair kritik detayları paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu - Resim: 1

AK Parti Milletvekili ve eski SGK Başmüfettişi Resul Kurt, Star gazetesindeki köşe yazısında kıdem tazminatı uygulamasına ilişkin önemli hukuki ve mali detayları aktardı.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu - Resim: 2

Kıdem tazminatı, aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışan işçilerin, iş sözleşmelerinin 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun yürürlükteki 14'üncü maddesine uygun şekilde sona ermesi durumunda ödeniyor. Hesaplama yapılırken, işçinin çalıştığı her tam yıl için son giydirilmiş brüt ücreti baz alınıyor ve artan süreler de aynı oran üzerinden hesaba dahil ediliyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu - Resim: 3

Giydirilmiş brüt ücret belirlenirken, işçiye sağlanan para ve para ile ölçülebilen, süreklilik arz eden tüm menfaatler dikkate alınıyor. 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik priminden, 193 sayılı Kanun uyarınca da gelir vergisinden muaf olan kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesiliyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu - Resim: 4

Ancak bu muafiyetlerin geçerli olması için ödemenin devlet tarafından belirlenen tavanı aşmaması gerekiyor. En yüksek devlet memurunun azami emekli ikramiyesi dikkate alınarak belirlenen bu tavan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda şu şekilde netleşiyor:

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu - Resim: 5

01.07.2026 – 31.12.2026 Dönemi Kıdem Tazminatı Tutarları:

Brüt Tavan: 73.729,87 TL

Net Tavan (Damga Vergisi Sonrası): 73.170,26 TL

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu - Resim: 6

İşverenler bu tavanı aşan kısım için ödeme yapmaya zorlanamıyor. İşverenin kendi isteğiyle tavanın üzerinde ödeme yapması durumunda ise aşan kısım kıdem tazminatı sayılmıyor; ücret veya prim niteliğinde ek ödeme kabul edilerek sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutuluyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu - Resim: 7

4857 sayılı İş Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca ev hizmetlerinde çalışanlar bu kanunun kapsamı dışındadır ve ilişkileri Türk Borçlar Kanunu'na tabidir. Bu nedenle ev hizmetlilerine yapılan ödemeler kıdem tazminatı statüsünde olmayıp, ek ödeme sayılarak tamamı üzerinden tüm yasal kesintiler (SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi) yapılıyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında yeni rakam belli oldu - Resim: 8

Buna karşın, 5953 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışan gazetecilerin kıdem tazminatlarında ise herhangi bir tavan sınırlaması uygulanmıyor. Sonuç olarak; kıdem tazminatının doğru hesaplanması için personelin tabi olduğu kanun, çalışma süresi, giydirilmiş brüt ücreti ve güncel tavan sınırı birlikte değerlendirilerek her çalışan grubuna göre ayrı bordro süreci yürütülüyor.

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