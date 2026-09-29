Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışmalarda kurallar değişiyor

Çalışmanın nerede gerçekleştirileceği, hangi teknolojik araçların kullanılacağı ve çalışma süresinin ne kadar olacağı gibi konuların sözleşmede yer alması gerektiğini aktardı. Hibrit çalışma kavramının da bu çerçevede yazılı hale getirildiğini söyledi.