Dijitalleşmenin çalışma hayatındaki etkisi giderek artarken, uzaktan ve esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeler de gündeme geliyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışmalarda kurallar değişiyor
Esnek çalışma düzeniyle uzaktan çalışanların çalışma saatleri, fazla mesai, yemek ve yol ödemeleri ile ekipman kullanımı yeniden şekilleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yeni sistemin çalışan ve işveren açısından avantajlarını ve risklerini anlattı.Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TGRT Haber canlı yayınında uzaktan çalışma sisteminin çalışan ve işveren açısından nasıl uygulanacağını değerlendirdi.
Yılmaz, uzaktan çalışmanın Türkiye'de tamamen yeni bir uygulama olmadığını belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 2016 yılında mevzuata dahil edildiğini söyledi.
Bu düzenlemenin yönetmeliğinin ise 2021'de hazırlandığını aktaran Yılmaz, mevcut yönetmeliğe yeni bir maddenin eklenmesinin beklendiğini ifade etti.
Uzaktan çalışma modelinin temel özelliğinin çalışan açısından mekan ve zaman konusunda esneklik sağlamak olduğunu belirtti. Yılmaz, işin evin yanı sıra kafe veya ortak kullanım alanlarında da yapılabileceğini söyledi.
Yeni düzenlemede işçi ile işveren arasındaki sözleşmenin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Yılmaz, tarafların çalışma düzenine ilişkin ayrıntıları yazılı olarak belirlemesi gerektiğini ifade etti.
Çalışmanın nerede gerçekleştirileceği, hangi teknolojik araçların kullanılacağı ve çalışma süresinin ne kadar olacağı gibi konuların sözleşmede yer alması gerektiğini aktardı. Hibrit çalışma kavramının da bu çerçevede yazılı hale getirildiğini söyledi.
Çalışma saatleri konusunda da belirli sınırların ortaya konulacağını belirten Yılmaz, işe başlama ve bitiş zamanlarının yanı sıra fazla mesaiye ilişkin şartların da iş sözleşmesinde açıkça düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Uzaktan çalışmaya geçilmesiyle birlikte çalışanların mevcut sosyal haklarının nasıl uygulanacağı da gündeme geliyor. Yılmaz, bu konudaki giderlerin iş sözleşmesinde kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.
Çalışan tarafından kullanılan bilgisayarın işverene ait olabileceği gibi çalışanın kendi cihazının da kullanılabileceğini belirten Yılmaz, ekipman ve buna bağlı harcamalar konusunda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.
Yılmaz, iş yerinde çalışan bir kişiye yemek ücreti veya yemek kartı sağlanıyorsa uzaktan çalışan açısından da aynı uygulamanın yapılması gerektiğini söyledi.
Yol ödemelerinin de çalışma koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Uzaktan çalışma modelinin çalışanlar açısından bazı avantajlar sağlayabileceğini belirten Yılmaz, bunların başında ulaşım süresinin ortadan kalkmasını gösterdi.
Çalışanın ev, kafe veya ortak ofis gibi farklı mekanlardan işini sürdürebilmesinin mekan bağımsızlığı sağladığını ifade eden Yılmaz, yol ve yemek gibi bazı kişisel giderlerin de azalabileceğini söyledi.
İşveren bakımından ise ofis kirası ile elektrik, su ve benzeri genel giderlerde tasarruf imkanı bulunduğunu belirten Yılmaz, farklı şehir ve ülkelerde bulunan çalışanlara ulaşılabilmesinin de mümkün hale geldiğini ifade etti.
Yılmaz, geçmişte "beyin göçü" olarak değerlendirilen durumun, uzaktan çalışma imkanları sayesinde ülke açısından avantaja dönüştürülebileceğini söyledi.
Bu modelin dijitalleşme süreçlerini de hızlandırabileceğini belirtti.
Esnek çalışma modelinin bazı olumsuz yönlerinin de bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, evden çalışmanın iş ile özel yaşam arasındaki sınırları belirsizleştirebildiğini söyledi.
Yılmaz, yönetmeliğin 9. maddesine eklenen fıkrayla bu tür sorunların giderilmesinin amaçlandığını belirterek, çalışma saatleri ve fazla mesai gibi konuların iş sözleşmesinde net biçimde tanımlanacağını ifade etti.
Evden çalışan kişinin aynı ortamda hem işini yürütmesi hem de özel yaşamını sürdürmesinin iki alanın birbirine karışmasına yol açabileceğini belirten Yılmaz, sosyal izolasyon ve yalnızlık ile aidiyet duygusunun azalmasını da riskler arasında sıraladı.
Uzun süre aynı ortamda bilgisayar başında veya farklı teknik araçlarla çalışmanın kişiyi sosyal açıdan olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Yılmaz, uzaktan çalışmada fazla mesainin takibinin de zorlaşabileceğini söyledi. Bu sorunun sistemler aracılığıyla çözülebileceğini belirtti.
Uzaktan çalışma modelinin işveren açısından oluşturabileceği risklere de değinen Yılmaz, çalışanların şirketle kurduğu bağın ve kurum kültürünün zayıflayabileceğini ifade etti.
Ekipler arasındaki ilişkinin de bu modelden etkilenebileceğini belirten Yılmaz, çalışan aidiyetinin iş hayatında önemli bir unsur olduğunu söyledi. İşlerin takibi, çalışan performansının yönetilmesi ve veri güvenliği de uzaktan çalışma sisteminde ortaya çıkabilecek diğer riskler arasında gösterildi. Yılmaz, bu alanlardaki sorunların da yazılımsal çözümlerle giderilebileceğini belirtti.