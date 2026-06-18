Milyonlarca çalışan dikkat: Emsal kararlar çıktı… Bu tuzaklara düşmeyin

Türkiye'de çalışma hayatında sıkça karşılaşılan; işçilerin sigorta primlerini eksik yatırma, sürekli giriş-çıkış yaparak kıdemi sıfırlama veya işe girerken boş kağıda imza attırma gibi işveren hileleri yargıdan dönüyor. Hukukçular, işçilere haklarını aramaları çağrısında bulunarak, mahkemelerin bu tarz suistimallere geçit vermediğini vurguluyor.
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Çalışanların primlerini düşük gösterme, boş kağıda imza attırma ve maaşı elden verme gibi yaygın işveren hileleri yargıdan dönüyor. Av. Enes Şenay, baskıyla alınan istifa dilekçelerinin geçersiz olduğunu belirterek işçileri uyardı.Kaynak: İHA
Bursa Barosu avukatlarından Enes Şenay, işverenlerin vergi ve sigorta priminden kaçınmak veya tazminat yükünden kurtulmak amacıyla başvurduğu hilelerin iş mahkemelerinde ağır bedellerle sonuçlandığını belirtti. Şenay’ın açıklamalarına göre, çalışma hayatında karşılaşılan başlıca işveren hileleri şunlar:
Elden Maaş Ödemesi: Gerçek maaşın yüksek olmasına rağmen, bordroda asgari ücret gösterilip kalan kısmın işçiye elden verilmesi.
Eksik Prim Bildirimi: Çalışanın ayda 30 gün mesai yapmasına karşın SGK'ya 10-15 gün gibi eksik sürelerle bildirilmesi ya da kayıt dışı çalıştırılması.
Ücretlerin Gizlenmesi: Fazla mesai, hafta tatili veya resmi bayram çalışmalarının bordroda "temel ücretin parçası" gibi gösterilerek ayrıca ödenmemesi.
Boş İstifa Dilekçesi Tuzağı: İşe giriş sürecinde çalışana tarihsiz boş istifa dilekçesi veya ibraname imzalatılması; haksız işten çıkarmalarda bu belgelerin "kendi isteğiyle ayrıldı" şeklinde kullanılması.
Asılsız Suç İsnadı: Kıdem ve ihbar tazminatı vermemek adına çalışanın çıkışının yüz kızartıcı suçlar, disiplinsizlik veya hırsızlık (SGK Kod-29/42-50) bahanesiyle yapılması.
Kıdem Sıfırlama: SGK kayıtlarında sürekli girdi-çıktı yapılarak işçinin kıdem süresinin düşürülmesi, uydurma tutanaklar, görev yeri değişikliği (sürgün) ve şirket evliliği gibi bahaneler üretilmesi.
İşverenlerin küçük hesaplarla yaptığı bu hilelerin iş mahkemelerinde tespit edildiğini ve adaletin yerini bulduğunu vurgulayan Avukat Enes Şenay, işçilerin yasal hakları konusunda içinin rahat olması gerektiğini söyledi.
İşveren tarafından tek taraflı olarak tutulan tutanakların hukuki bir geçerliliğinin olmadığını ifade eden Şenay, şu uyarılarda bulundu: "İşveren tarafından tutulan tek taraflı tutanakların hukuki geçerliliği yoktur. Görev yeri değişikliği yapılan işçiye haklı fesih hakkı tanınıyor. Kıdem düşürmek için yapılan giriş çıkışlar geçersizdir. Elden ödenen paralar ispatlandığı taktirde işverenler ağır bedeller ödüyor."