Milyonlarca çalışan dikkat: Emsal kararlar çıktı… Bu tuzaklara düşmeyin

İşveren tarafından tek taraflı olarak tutulan tutanakların hukuki bir geçerliliğinin olmadığını ifade eden Şenay, şu uyarılarda bulundu: "İşveren tarafından tutulan tek taraflı tutanakların hukuki geçerliliği yoktur. Görev yeri değişikliği yapılan işçiye haklı fesih hakkı tanınıyor. Kıdem düşürmek için yapılan giriş çıkışlar geçersizdir. Elden ödenen paralar ispatlandığı taktirde işverenler ağır bedeller ödüyor."